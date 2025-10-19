La advertencia de Fred Machado antes de su extradición: "Si yo hablo, se cae el país"
Antes de ser enviado a Estados Unidos, el empresario dio una extensa entrevista en la que habló de sus presuntos vínculos con José Luis Espert y otros funcionarios.
En sus últimas horas bajo arresto domiciliario en Viedma, el empresario Fred Machado rompió el silencio con una entrevista de ocho horas, justo antes de que la Corte Suprema de Justicia habilitara su extradición a Estados Unidos, y en donde apuntó contra José Luis Espert y otros funcionarios del Gobierno de Javier Milei.
Machado lanzó declaraciones explosivas que escalaron a los más altos niveles del poder político y empresarial, enviando una contundente amenaza al Gobierno. "Si hablo, se cae el país", advirtió.
La entrevista exclusiva, realizada por la periodista Caro Fernández para Splendid AM 990, revela la crónica de sus momentos finales en libertad, pintando un cuadro de traiciones y presuntos negocios oscuros. Además, habló de su vínculo con Espert, las acusaciones de narcotráfico y la soledad que siente en el momento más crítico de su vida
Machado admitió haber enviado un mensaje directo a la cúpula libertaria. "A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: 'Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana'. La respuesta fue: 'Mensaje recibido'", indicó.
El empresario no solo apuntó contra el Ejecutivo, sino que también detalló presuntos vínculos que salpican a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
De esta manera, Machado describió una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023. El empresario habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa ligada a Lácteos Vidal, desde donde al menos 215.000 dólares se habrían derivado a la campaña de la entonces candidata.
A su vez, acusó a Weretilneck de mentir sobre sus encuentros y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro a través de una secretaría manejada por la pareja del gobernador.
El vínculo de Fred Machado con José Luis Espert
El empresario mostró "bronca y decepción" acumulada contra el diputado José Luis Espert, a quien había financiado en su campaña de 2019. Durante la entrevista, lamentó que el legislador lo "negó" y no escuchó sus advertencias sobre futuras persecuciones judiciales.
Al ser consultado sobre qué le diría hoy, su respuesta fue lapidaria y cargada de códigos: "Le diría hoy: 'Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes'... Entre gitanos no nos miremos las cartas". Además, sentenció que el "Espert del 25 se convirtió en lo que combate".
La crónica concluye con el desgarrador momento en que Machado se entera de la luz verde a su extradición. Rodeado de sus perros, su último ruego a la periodista fue: "No me dejes solo", minutos antes de ser trasladado por un operativo policial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario