La advertencia de Fred Machado antes de su extradición: "Si yo hablo, se cae el país"

El empresario no solo apuntó contra el Ejecutivo, sino que también detalló presuntos vínculos que salpican a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

De esta manera, Machado describió una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023. El empresario habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa ligada a Lácteos Vidal, desde donde al menos 215.000 dólares se habrían derivado a la campaña de la entonces candidata.

A su vez, acusó a Weretilneck de mentir sobre sus encuentros y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro a través de una secretaría manejada por la pareja del gobernador.

El vínculo de Fred Machado con José Luis Espert

El empresario mostró "bronca y decepción" acumulada contra el diputado José Luis Espert, a quien había financiado en su campaña de 2019. Durante la entrevista, lamentó que el legislador lo "negó" y no escuchó sus advertencias sobre futuras persecuciones judiciales.

Al ser consultado sobre qué le diría hoy, su respuesta fue lapidaria y cargada de códigos: "Le diría hoy: 'Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes'... Entre gitanos no nos miremos las cartas". Además, sentenció que el "Espert del 25 se convirtió en lo que combate".

La crónica concluye con el desgarrador momento en que Machado se entera de la luz verde a su extradición. Rodeado de sus perros, su último ruego a la periodista fue: "No me dejes solo", minutos antes de ser trasladado por un operativo policial.

fred machado 1