Se filtró la fecha de la gran final de Gran Hermano: el día clave

Nominados Gran Hermano

Por qué no hubo programación de Gran Hermano el martes 16

La programación de Gran Hermano tuvo una modificación especial esta semana debido a un cambio en la grilla de Telefe. La emisión prevista para el martes 16 de junio fue suspendida para darle espacio a la cobertura previa y al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un evento que concentra una gran cantidad de espectadores.

El canal decidió priorizar la transmisión del primer partido del equipo nacional y ajustar su programación habitual. Por esta razón, el reality de Telefe volverá a emitirse con normalidad desde el miércoles.

Además, en una situación poco habitual dentro de la competencia, los participantes de Gran Hermano pudieron ver el estreno mundialista de la Argentina desde la casa. La medida fue tomada como una excepción para esta edición y permitió que los jugadores fueran parte del momento deportivo mientras continúan con el juego.

Cuando será la gran final: el anuncio

La cuenta regresiva para el final de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó. La producción de Telefe confirmó la fecha en la que se definirá al ganador del reality conducido por Santiago del Moro: la gran definición será el lunes 31 de agosto.