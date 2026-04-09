Quiénes son los invitados a "La Noche de Mirtha Legrand" este sábado 11 de abril

Flor de la V contó cómo eligió su nombre y emocionó a Mirtha Legrand

En la emisión del pasado sábado, la Chiqui contó con la presencia de Flor de la V en su "mesaza" y uno de los momentos más reveladores del encuentro se dio cuando la conductora indagó sobre el origen del nombre que hoy es una marca registrada en el espectáculo.

Florencia confesó que su primera elección fue "Karen", aunque pronto sintió que no encajaba con su esencia de aquel entonces. “Yo primero me había llamado Karen. Pero para ese momento, ya era un montón, me parecía que era demasiado fuerte”, admitió, evocando una adolescencia marcada por la búsqueda de un lugar en un entorno hostil.

La transición definitiva hacia "Florencia" surgió de la complicidad y el afecto. “Después Florencia fue con un grupo de amigos, porque es dificilísimo el nombre. Es cambiar tu vida de la noche a la mañana. Y salió una noche que estábamos ahí divirtiéndonos y fue Florencia. Ahí nació mi bautismo”, recordó con emoción.

Para la conductora, la obtención de su Documento Nacional de Identidad bajo la normativa vigente no fue solo un trámite, sino el cierre de una herida histórica. “Ahora ya lo tengo con la ley de identidad de género, lo tengo en mi DNI, con mi apellido. Amo este país por todas las conquistas que hemos tenido”, expresó con orgullo.

Sin embargo, no ocultó el dolor que significó vivir años bajo una identidad que no la representaba legalmente, a pesar del afecto del público: “Para la gente yo era Florencia de la V, pero vos no sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”.

En este sentido, vinculó la lucha por la identidad trans con la historia profunda de la Argentina, asegurando que “la identidad es fundamental. En nuestro país, con todo lo que significan los desaparecidos y la historia, es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”.

Embed - De Karen a Florencia: la historia del nombre de la exitosa vedette, actriz y conductora