Quiénes son los invitados a "La Noche de Mirtha Legrand" este sábado 11 de abril
La mesa de la diva de la televisión argentina vuelve a engalanarse con la presencia de diversas celebridades. Enterate todos los detalles acá.
Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de "La Noche de Mirtha" este sábado 11 de abril, desde las 21:30, por la pantalla de El Trece.
En esta oportunidad, la legendaria conductora compartirá su mesa con Baby Etchecopar, figura central de A24 y Radio Rivadavia, en un encuentro que promete debate y actualidad sin pelos en la lengua.
La lista de invitados se completa con figuras de gran trayectoria en los medios. Entre ellas destaca la periodista Mariana Brey, quien atraviesa un presente laboral muy activo como panelista en LAM (América TV) y en el ciclo Ángel responde a través de la plataforma de streaming Bondi Live.
Asimismo, la mesa contará con el toque artístico de Belén Francese y el análisis profundo del escritor y periodista Reynaldo Sietecase, conformando un grupo heterogéneo que garantiza una cena con múltiples matices.
Flor de la V contó cómo eligió su nombre y emocionó a Mirtha Legrand
En la emisión del pasado sábado, la Chiqui contó con la presencia de Flor de la V en su "mesaza" y uno de los momentos más reveladores del encuentro se dio cuando la conductora indagó sobre el origen del nombre que hoy es una marca registrada en el espectáculo.
Florencia confesó que su primera elección fue "Karen", aunque pronto sintió que no encajaba con su esencia de aquel entonces. “Yo primero me había llamado Karen. Pero para ese momento, ya era un montón, me parecía que era demasiado fuerte”, admitió, evocando una adolescencia marcada por la búsqueda de un lugar en un entorno hostil.
La transición definitiva hacia "Florencia" surgió de la complicidad y el afecto. “Después Florencia fue con un grupo de amigos, porque es dificilísimo el nombre. Es cambiar tu vida de la noche a la mañana. Y salió una noche que estábamos ahí divirtiéndonos y fue Florencia. Ahí nació mi bautismo”, recordó con emoción.
Para la conductora, la obtención de su Documento Nacional de Identidad bajo la normativa vigente no fue solo un trámite, sino el cierre de una herida histórica. “Ahora ya lo tengo con la ley de identidad de género, lo tengo en mi DNI, con mi apellido. Amo este país por todas las conquistas que hemos tenido”, expresó con orgullo.
Sin embargo, no ocultó el dolor que significó vivir años bajo una identidad que no la representaba legalmente, a pesar del afecto del público: “Para la gente yo era Florencia de la V, pero vos no sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”.
En este sentido, vinculó la lucha por la identidad trans con la historia profunda de la Argentina, asegurando que “la identidad es fundamental. En nuestro país, con todo lo que significan los desaparecidos y la historia, es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”.
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