Quiénes son los participantes que se salvaron de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

En ese sentido, el jurado decidió que Andy Chango y Sofí Martínez fueron los mejores de la noche y se salvaron de la gala de eliminación.

Qué participantes pasaron a la gala de eliminación

Emilia Attias

Agustín “Cachete” Sierra

Sofía “La Reini” Gonet

Julia Calvo

La Joaqui

Miguel Ángel Rodríguez

Alex Pelao

Marixa Balli

La respuesta de Donato de Santis respecto a si MasterChef Celebrity está arreglado

En una reciente entrevista, el famoso cocinero italiano se refirió al reality culinario mas importante de Argentina. Se animó a contestar si el show está arreglado o no y expresó lo que siente como juez una vez que se va un participante.

“Lo que te puedo decir es que pensa que nosotros, los jurados, cuando se va una persona que realmente le teníamos mucha fe, o sea, también le tenemos fe a alguien que llega a la final, no porque somos hincha o fanático de esta persona, pero le vemos una posibilidad y cuando la pifian nos sentimos mal”, reveló el cocinero.