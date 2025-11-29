Eugenia Tobal festejó sus 50 años con una gran fiesta: ¿no invitó a Wanda Nara?

La Joaqui reunió al equipo de MasterChef Celebrity, pero Wanda Nara brilló por su ausencia: por qué no fue

La Joaqui expresó esta semana programa en SQP (América), que "Wanda está trabajando todo el día chicos, no tiene tiempo de venir a las juntadas" y también aseguró que están "siempre todos invitados" siempre a su hogar.

"Pero estamos todos a distinto ritmo, Wanda está con las bikinis. Eso lleva tiempo", señaló la cantante mientras se retiraba de un lugar en su auto. "Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada. Digo lo que pienso", agregó sobre las versiones de tensión e incomodidad con Wanda Nara.

La Joaqui Wanda Nara

Lejos de molestarse en desmentir "el chisme", La Joaqui hizo gala de su juego mediático, le tiró flores a Yanina Latorre, la conductora de SQP, y reconoció: "Yo soy polvorita pero no hubo ningún cruce", con Wanda Nara o nadie más. "Nos hemos juntado en las casas de los otros, es un grupo re lindo", rescató La Joaqui, quien se declaró amiga incondicional de Valentina Cervantes después de compartir tres meses de MasterChef Celebrity con ella.

Después de halagar a la pareja de Enzo Fernández, que decidió dejar el reality show de Telefe para abocarse a su familia, La Joaqui se tomó el tiempo de desmentir ese chisme desagradable sobre que se lleva mal con Wanda Nara. "Es mentira. Me entero porque me cuenta mi abuela. Pero es mentira", sentenció.

la joaqui