Eugenia Tobal festejó sus 50 años con una gran fiesta: ¿no invitó a Wanda Nara?
La actriz celebró su cumpleaños a lo grande y contó con la presencia de varios compañeros de MasterChef, que se sumaron a una noche con todos los condimentos.
Eugenia Tobal decidió adelantar la celebración de sus 50 años, y varios integrantes de MasterChef Celebrity se sumaron a la fiesta para acompañarla en un momento cargado de emoción. No obstante, una ausencia terminó generando comentarios: Wanda Nara no formó parte del encuentro, un detalle que rápidamente llamó la atención.
El grupo viene mostrando una química creciente: cada grabación y cada reunión fuera del estudio se vive como si se tratara de un viaje de egresados, con bromas, complicidad y la naturalidad de quienes compartieron mucho más que un certamen televisivo.
Por eso no sorprendió que, al llegar el cumpleaños de la actriz, muchos de sus compañeros estuvieran allí disfrutando con ella una velada que tuvo toda la impronta de una juntada íntima y amistosa, más que de una fiesta formal. Pero la nueva ausencia de la conductora volvió a encender los rumores de internas en el ciclo de Telefe.
En sus redes, Tobal publicó distintas imágenes que reflejaron el clima del festejo: risas, brindis y momentos compartidos con Evangelina Anderson, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, el Chino Leunis, Maxi López y el Turco Husaín, entre otros. Aun así, volvió a llamar la atención que la conductora no participara, lo mismo que ocurrió en la reunión organizada en la casa de La Joaqui días atrás.
Por el momento, no trascendió el motivo de su ausencia. Si se tiene en cuenta lo que indicó la cantante de RKT, la empresaria estaría atravesando semanas cargadas de compromisos laborales, situación que habría dificultado su presencia en este tipo de encuentros.
La Joaqui reunió al equipo de MasterChef Celebrity, pero Wanda Nara brilló por su ausencia: por qué no fue
La Joaqui expresó esta semana programa en SQP (América), que "Wanda está trabajando todo el día chicos, no tiene tiempo de venir a las juntadas" y también aseguró que están "siempre todos invitados" siempre a su hogar.
"Pero estamos todos a distinto ritmo, Wanda está con las bikinis. Eso lleva tiempo", señaló la cantante mientras se retiraba de un lugar en su auto. "Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada. Digo lo que pienso", agregó sobre las versiones de tensión e incomodidad con Wanda Nara.
Lejos de molestarse en desmentir "el chisme", La Joaqui hizo gala de su juego mediático, le tiró flores a Yanina Latorre, la conductora de SQP, y reconoció: "Yo soy polvorita pero no hubo ningún cruce", con Wanda Nara o nadie más. "Nos hemos juntado en las casas de los otros, es un grupo re lindo", rescató La Joaqui, quien se declaró amiga incondicional de Valentina Cervantes después de compartir tres meses de MasterChef Celebrity con ella.
Después de halagar a la pareja de Enzo Fernández, que decidió dejar el reality show de Telefe para abocarse a su familia, La Joaqui se tomó el tiempo de desmentir ese chisme desagradable sobre que se lleva mal con Wanda Nara. "Es mentira. Me entero porque me cuenta mi abuela. Pero es mentira", sentenció.
