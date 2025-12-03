El imperdonable error de Sofi Martínez en MasterChef Celebrity que desató burlas en el estudio
La periodista deportiva respondió de manera incorrecta una pregunta considerada elemental y terminó en el centro de las gastadas de sus compañeros.
Sofi Martínez protagonizó uno de los momentos más sorprendentes y comentados de la gala de última chance en MasterChef Celebrity. La periodista deportiva, acostumbrada a moverse con soltura en transmisiones futboleras y coberturas de alto impacto, quedó expuesta ante una pregunta considerada extremadamente sencilla dentro del segmento de consultas “argentinizadas”, un juego previo al inicio de la competencia culinaria.
El error fue tan evidente que sus propios compañeros no solo la corrigieron de inmediato, sino que también la cargaron sin piedad. Como parte de la dinámica del día, los participantes debían enfrentarse en parejas, y quien lograra responder correctamente tendría el privilegio de elegir las duplas.
Ese rol terminó en manos de Miguel Ángel Rodríguez, pero el episodio verdaderamente memorable ocurrió minutos antes, cuando Wanda Nara lanzó una pregunta que parecía imposible de fallar: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”. Mientras varios participantes se quejaban en voz alta por la facilidad del enigma, Sofi Martínez sorprendió a todos con una respuesta rotundamente equivocada: “El gol del siglo”.
Instantáneamente, un grito unánime recorrió el estudio: “¡Nooo!”, se escuchó como un coro improvisado, mientras Andy Chango lanzó el comentario más filoso de la noche: “Buscate otro trabajo”. La reacción no terminó ahí. Alex Pelao, sin filtros, agregó: “¿Vos realmente hacés fútbol?”, generando aún más risas y dejando a Martínez en una posición incómoda.
La periodista intentó justificarse, apelando a la confusión del momento y al nerviosismo del vivo, pero la realidad era evidente: había mezclado dos de los tantos históricos de Diego Maradona, ambos convertidos en ese mismo partido contra Inglaterra.
El furcio no tardó en volverse viral en redes y dentro del propio programa, donde el clima distendido se transformó en una mezcla de humor y asombro. Aunque Sofi tomó la situación con deportividad, el episodio dejó en claro que incluso quienes viven rodeados del deporte pueden cometer errores inesperados cuando la presión se mezcla con los nervios del set televisivo.
