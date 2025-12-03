El imperdonable error de Sofi Martínez en MasterChef Celebrity que desató burlas en el estudio

Ese rol terminó en manos de Miguel Ángel Rodríguez, pero el episodio verdaderamente memorable ocurrió minutos antes, cuando Wanda Nara lanzó una pregunta que parecía imposible de fallar: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?”. Mientras varios participantes se quejaban en voz alta por la facilidad del enigma, Sofi Martínez sorprendió a todos con una respuesta rotundamente equivocada: “El gol del siglo”.