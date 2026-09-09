Wisin presentó "La Universidad del Perreo", su homenaje a las raíces del reggaetón
El artista puertorriqueño reunió a grandes referentes y a una de las nuevas figuras de la música urbana en un disco que recorre la historia del género.
Wisin vuelve a poner la mirada sobre los orígenes del reggaetón con “La Universidad del Perreo”, su nuevo álbum, un proyecto que recupera los sonidos del underground puertorriqueño y reúne a algunos de los artistas que fueron fundamentales para la construcción del género.
Con el concepto de una universidad como eje, el artista se presenta como el “decano” de una particular institución en la que las materias tienen que ver con la historia, la evolución y la esencia del perreo. Para llevar adelante esta propuesta convocó a figuras como Ivy Queen, Don Chezina, Jowell & Randy, Jory Boy, Franco “El Gorila”, Trébol Clan, Juanka El Problematik y El Bogueto.
El proyecto también tiene espacio para una nueva generación. El colombiano Kapo participa en “Muévelo Pa’ Mí”, en una colaboración que une a uno de los referentes históricos del género con una de las voces que representan su presente.
Las canciones de “La Universidad del Perreo”
El álbum está compuesto por 12 canciones y comienza con “Profesor Sandunga”, una introducción en la que Wisin asume oficialmente su rol dentro de esta particular universidad.
El recorrido continúa con “Te Guayo”, “Muévelo Pa’ Mí” junto a Kapo, “Yakéame” y “Rewind Selecta”, esta última junto a Don Chezina.
La lista también incluye “El Espejo” con Jory Boy, “Hasta Abajo” junto a Ivy Queen, “Bounce” con Jowell & Randy, “Mi Baby” junto a El Bogueto y “En Alta”, en colaboración con Franco “El Gorila” y Trébol Clan.
El cierre llega con “Underground”, que reúne a Don Chezina y Juanka El Problematik, y “Pa’ Bailarlo Así”.
Un proyecto que va más allá de la música
“La Universidad del Perreo” no fue pensada solamente como el nombre de un álbum. El concepto comenzó a tomar forma como una comunidad que, según la propuesta, ya supera los 2 millones de estudiantes matriculados.
La iniciativa continuará con cursos, experiencias, proyectos y eventos exclusivos. Además, quienes formen parte de la comunidad podrán acceder a distintas actividades y certificaciones vinculadas al universo creado por Wisin.
Con este lanzamiento, el artista vuelve a reivindicar la importancia de Puerto Rico en el nacimiento y desarrollo del reggaetón y pone en primer plano a varios de los nombres que fueron protagonistas de aquella primera etapa.
Después de más de dos décadas de carrera, Wisin se posiciona nuevamente como uno de los referentes encargados de mantener vivo el legado del género, esta vez acompañado por quienes fueron parte de sus raíces y por las nuevas generaciones que hoy continúan expandiéndolo.
“La Universidad del Perreo” ya está disponible y la matrícula para formar parte de la comunidad continúa abierta.
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