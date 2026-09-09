Wisin presentó "La Universidad del Perreo", su homenaje a las raíces del reggaetón

La lista también incluye “El Espejo” con Jory Boy, “Hasta Abajo” junto a Ivy Queen, “Bounce” con Jowell & Randy, “Mi Baby” junto a El Bogueto y “En Alta”, en colaboración con Franco “El Gorila” y Trébol Clan.

El cierre llega con “Underground”, que reúne a Don Chezina y Juanka El Problematik, y “Pa’ Bailarlo Así”.

Un proyecto que va más allá de la música

“La Universidad del Perreo” no fue pensada solamente como el nombre de un álbum. El concepto comenzó a tomar forma como una comunidad que, según la propuesta, ya supera los 2 millones de estudiantes matriculados.

La iniciativa continuará con cursos, experiencias, proyectos y eventos exclusivos. Además, quienes formen parte de la comunidad podrán acceder a distintas actividades y certificaciones vinculadas al universo creado por Wisin.

Con este lanzamiento, el artista vuelve a reivindicar la importancia de Puerto Rico en el nacimiento y desarrollo del reggaetón y pone en primer plano a varios de los nombres que fueron protagonistas de aquella primera etapa.

Después de más de dos décadas de carrera, Wisin se posiciona nuevamente como uno de los referentes encargados de mantener vivo el legado del género, esta vez acompañado por quienes fueron parte de sus raíces y por las nuevas generaciones que hoy continúan expandiéndolo.

“La Universidad del Perreo” ya está disponible y la matrícula para formar parte de la comunidad continúa abierta.