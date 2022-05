Mano a mano de C5N con Ricardo Mollo en el Quilmes Rock

Al preguntarle sobre si alguna vez le dedicó alguna canción a sus padres, Mollo sostuvo que: “Nunca le dediqué una canción a mis viejos, no me sale. Quizás lo que le dedicas son los pensamientos, algunas reflexiones que me quedaron de ellos que quizás están implícitas en algunas letras. Mi viejo era un filósofo, tenía frases para todas las situaciones… y un poco el estilo de las letras tienen que ver con esas frases. Mirá vos, ahora que me decís, sí, le dediqué. Mi viejo hablaba poco y cantaba mucho. Cantaba cuando trabajaba. Tengo el recuerdo de verlo en la máquina cortando suelas cantando. Con mi viejo laburé desde los 16 hasta los 30, ya tocaba en Sumo”.

Al consultarle por qué siempre va a las pruebas de sonido después de haber hecho tantos recitales, el artista contó que: “Es divertido. Me encanta la prueba de sonido, me parece una sala de juegos”.

Sobre la presentación que realizarán hoy en Tecnópolis, Mollo sostuvo: “Me enteré por varias personas que me escribieron y que me dijeron que estaban muy emocionados porque van a venir con sus hijos a ver a Divididos. Se ve que los martillan en las casas con nuestras canciones y ahora los pibes quieren ver de qué se trata".

Al preguntarle sobre la remera que tenía puesta Mollo contó que “son señales, códigos que están tratando de visibilizar por la violencia de género. Si ves que alguien te hace estas señas significa que está en problemas. Entonces vos podes ayudar a esa persona”.

Divididos cierra hoy a las 21 horas la segunda jornada del festival de rock más importante de Latinoamérica. Divididos cierra hoy a las 21 horas la segunda jornada del festival de rock más importante de Latinoamérica.

El Quilmes Rock lo vivís por C5N.