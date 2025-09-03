Radiohead vuelve a los escenarios tras casi 10 años de inactividad

El anuncio llegó acompañado de la publicación de un calendario de conciertos en Europa que tendrá lugar entre noviembre y diciembre de 2025. La gira comenzará en Madrid y continuará por Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, en lo que promete ser una serie de presentaciones inolvidables para sus seguidores. Si bien en esta ocasión no hay un nuevo disco como excusa, la historia demuestra que Radiohead nunca limita sus shows a un repaso de grandes éxitos: su sello distintivo en vivo es la enorme variedad de setlists, que cambian noche a noche y permiten recorrer buena parte de su discografía en cada gira.