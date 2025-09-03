The Mills anunció fecha en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber

Formados en Bogotá en 2007, The Mills se han convertido en una de las bandas más representativas del rock colombiano. Su álbum Babel (2009) les abrió las puertas del reconocimiento internacional, seguido por Guadalupe (2011), con el que recibieron el Premio Shock a Mejor Artista Rock. A lo largo de su carrera han compartido escenario con íconos como R.E.M., The Mars Volta, Keane y Toto, y se han presentado en los principales festivales de Latinoamérica. Con su fusión de rock alternativo, folk y electrónica, han marcado a toda una generación y siguen expandiendo su legado con giras internacionales y propuestas innovadoras.