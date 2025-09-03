The Mills anunció fecha en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber
La icónica banda colombiana aterriza en Argentina para repasar todos sus clásicos y presentar su nueva etapa musical.
The Mills, una de las agrupaciones más influyentes del rock colombiano, se presentará por primera vez en la Argentina el 2 de octubre en The Roxy Live! (Niceto Vega 5542 – Palermo) con un show que promete ser una verdadera fiesta de himnos y emociones. En el marco de su “Distintos Tour”, la banda recorrerá lo mejor de su trayectoria y estrenará las nuevas canciones de su más reciente proyecto “El amor es fácil, las relaciones no – Lado B”.
Tras agotar escenarios en Colombia y conquistar públicos en México y España, The Mills suma a Buenos Aires como una parada muy especial dentro de su gira internacional. El tour los encuentra en un momento de renovación y experimentación sonora. Traen su colaboración con la banda argentina El Plan de la Mariposa, “Yo sé que hago mal”, una canción que funde perfectamente ambos estilos y ambas culturas.
Con más de 20 años de trayectoria y un repertorio de clásicos que incluye canciones como “Guadalupe”, “Amor Depredador”, “El Amor Duele” y su versión de “Lobo hombre en París”, la agrupación bogotana llega a la Argentina para celebrar su historia y proyectar un futuro con el público argentino.
Formados en Bogotá en 2007, The Mills se han convertido en una de las bandas más representativas del rock colombiano. Su álbum Babel (2009) les abrió las puertas del reconocimiento internacional, seguido por Guadalupe (2011), con el que recibieron el Premio Shock a Mejor Artista Rock. A lo largo de su carrera han compartido escenario con íconos como R.E.M., The Mars Volta, Keane y Toto, y se han presentado en los principales festivales de Latinoamérica. Con su fusión de rock alternativo, folk y electrónica, han marcado a toda una generación y siguen expandiendo su legado con giras internacionales y propuestas innovadoras.
