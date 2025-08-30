La playlist del fin de semana: los lanzamientos que tenés que escuchar sí o sí

La canción que habla de un amor intenso, pero fugaz, y toca temas como la melancolía y la memoria, llega acompañada de un videoclip protagonizado por Maxi, que recorre la ciudad de Buenos Aires, solo acompañado por la noche y la lluvia.

Sobre la composición, Maxi cuenta: ”Estrella fugaz nació en mi auto, manejando por las calles de Palermo, reviviendo, sin querer, escenas que llegaban cada vez que pasaba por algunas esquinas.”

Ráfaga se unió a Jere Klein para presentar "Una Cerveza RMX"

Tras arrasar en su gira por Europa y en pleno año de celebraciones por sus 29 años de trayectoria, Ráfaga, la banda de cumbia que sigue marcando tendencia, presenta una explosiva y refrescante versión de su clásico "Una Cerveza". En esta ocasión, se une al talento de Jere Klein, una de las figuras más prometedoras de la escena chilena. El lanzamiento de "Una Cerveza RMX" reafirma la posición de la banda como ícono de la música latina.

El 2024 y 2025 han sido años de consolidación para Ráfaga, que ha logrado evolucionar sin perder su esencia. El reciente éxito de su gira europea, el fenómeno viral de "Mentirosa" en TikTok y las colaboraciones con Maria Becerra, Américo y Papaya Dada demuestran que la banda no sólo sigue vigente, sino que su alcance es global y su música es perpetua.

"Una Cerveza RMX" es un testimonio de la visión de Ráfaga: fusionar la tradición que los convirtió en leyenda con los sonidos urbanos que dominan la escena actual. Jere Klein aporta un toque distintivo que garantiza que este remix se convierta en un éxito instantáneo, listo para sonar en cada fiesta y celebración.

Con su esperado regreso a Buenos Aires el próximo 18 de octubre en el Teatro Coliseo (entradas disponibles por Ticketek) y tras haber agotado localidades en Chile, Ráfaga nos entrega con este remix una declaración: su música no tiene fronteras ni fecha de vencimiento. Con la llegada de la primavera y el calor, "Una Cerveza RMX" se perfila como la banda sonora oficial de fiestas y celebraciones, llevando la alegría de la banda a cada rincón.

Patricia Sosa y Mijares lanzaron su álbum "Alquimia"

Patricia Sosa y Mijares se unen por primera vez en un proyecto conjunto que promete conmover y sorprender: "Alquimia", un álbum donde la fusión de sus voces transforma grandes canciones en nuevas experiencias sonoras.

Ella, capaz de hacer vibrar a través de impronta rockera y de conmover con una balada. Él, con su inconfundible tono de barítono, capaz de tocar fibras profundas en quien lo escucha.

Juntos, revisitan un repertorio de clásicos contemporáneos de autores y grupos como Sin Bandera, Son By Four, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Luis Fonsi, Alejandro Fernández y Maná, entre otros.

Roze y Sebastián Mendoza publicaron "Date cuenta"

ROZE lanza “DATE CUENTA”, el cuarto y último adelanto de su álbum debut “Tu vecino nos conoce”. En esta ocasión, se unen al ícono del romanticismo Sebastián Mendoza para reafirmar el concepto que atraviesa todo el EP: la vuelta de los románticos a la cumbia.

Después de conquistar el Top 50 de Spotify Argentina con “Tu jardín con enanitos” —alcanzando el puesto #1 y #22 en el ranking global de canciones virales— el dúo redobla la apuesta con una canción que fusiona lo mejor de dos generaciones. “Date cuenta” emociona con su letra intensa y melodías que apelan directo al corazón.

El track está producido por PHONTANA, uno de los productores más influyentes de la escena urbana actual. Reconocido por éxitos como Pininfarina Remix (Rei, Duki, Neo Pistea), y La Morocha (Luck Ra y BM), PHONTANA aporta su sello distintivo, combinando instrumentos analógicos y digitales para lograr un sonido moderno y emocional.

Los Caligaris, Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo se unieron para "Mi vida sin tu vida"

Los Caligaris siguen expandiendo su universo musical con una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos. En esta oportunidad, la banda cordobesa se une a los históricos Los Auténticos Decadentes, referentes indiscutidos del rock y la fiesta argentina, y a la icónica Banda El Recodo de México, para lanzar "Mi Vida sin Tu Vida" , una canción de amor, alegría y ritmo contagioso, producida artísticamente por Moska Lorenzo y Mariano Franceschelli de LAD.

Este nuevo single y videoclip se suma a la racha de colaboraciones exitosas de Los Caligaris, tras “Tengo” (junto a Don Tetto) y “Hoy Flasheaba” (con Benjamín Amadeo), pero marca un punto alto por su potencia festiva y por reunir a tres grandes exponentes de la música popular latinoamericana . El resultado es una fusión energética, colorida y profundamente emotiva, con el sello inconfundible de cada uno.