El Gran Combo de Puerto Rico anunció su show en Buenos Aires: los detalles

La legendaria orquesta de salsa se presentará en el Teatro Gran Rex con todos sus grandes éxitos y promete una noche única.

El Gran Combo de Puerto Rico, la agrupación de salsa más importante y reconocida de todos los tiempos, anuncia su esperado regreso a la Argentina. La cita será el 23 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde la orquesta ofrecerá una noche inolvidable para todos los amantes de la música latina.

Con más de seis décadas de trayectoria, la llamada “Universidad de la Salsa” vuelve a nuestro país con un show vibrante, lleno de ritmo, sabor y clásicos que marcaron generaciones, como Brujería, Un verano en Nueva York, Me liberé y No hay cama pa’ tanta gente.

Las entradas ya están disponibles a través de Tu Entrada y en la boletería del teatro.

Fundado en 1962 por Rafael Ithier, El Gran Combo de Puerto Rico es una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música latina. Con más de 70 discos editados, innumerables giras internacionales y múltiples reconocimientos, la orquesta ha sido una embajadora cultural de Puerto Rico en el mundo. Su sonido característico y su energía en el escenario los convirtieron en referentes indiscutidos de la salsa, conquistando a públicos de todas las generaciones y manteniéndose vigentes a lo largo de seis décadas de historia.

Embed - JR Producciones Artísticas ® on Instagram: " El Gran Combo de Puerto Rico llega a Buenos Aires Con más de 60 años de trayectoria La Universidad de la Salsa se presenta el 23 de octubre en el Teatro Gran Rex para una noche histórica llena de ritmo, sabor y clásicos que marcaron generaciones. ENTRADAS DISPONIBLES: Ingresando a la web de tuentrada.com / o boleterías del teatro. ¡No te quedes afuera de este encuentro único con la orquesta más importante de la salsa! @jrproduccionesok @spano.live @johanproduccionesba @billboardar #ElGranCombo #granrex #buenosaires #salsa"

