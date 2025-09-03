El Gran Combo de Puerto Rico anunció su show en Buenos Aires: los detalles

Fundado en 1962 por Rafael Ithier, El Gran Combo de Puerto Rico es una de las agrupaciones más influyentes y queridas de la música latina. Con más de 70 discos editados, innumerables giras internacionales y múltiples reconocimientos, la orquesta ha sido una embajadora cultural de Puerto Rico en el mundo. Su sonido característico y su energía en el escenario los convirtieron en referentes indiscutidos de la salsa, conquistando a públicos de todas las generaciones y manteniéndose vigentes a lo largo de seis décadas de historia.