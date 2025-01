Ramky en los controles se unió a The La Planta y presentaron "Fingí Demencia"

"Fingir demencia" se utiliza para describir una situación en la que una persona simula no entender algo o actúa como si no estuviera al tanto de una situación, generalmente para evitar responsabilidad o para escapar de una situación incómoda. Es una forma de actuar como si se estuviera "perdiendo la memoria" o "haciendo como si no se supiera" algo, cuando en realidad se tiene pleno conocimiento de ello.