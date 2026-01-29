Ranking AADET Carlos Paz 2026: Pedro Alfonso lidera en espectadores y recaudación con "Corto Circuito"
La comedia se consolida como el gran éxito teatral del verano, encabezando el listado oficial y sumando múltiples nominaciones a los Premios Carlos.
El verano teatral en Villa Carlos Paz ya tiene un claro protagonista: Pedro Alfonso, quien vuelve a dominar la temporada con “Corto Circuito”, la comedia que se ubica primera en el ranking oficial de AADET tanto en cantidad de espectadores como en recaudación. Con salas colmadas función tras función, la obra se posiciona como el espectáculo número uno de la temporada 2026.
El liderazgo de Alfonso no es novedad en la plaza cordobesa, pero este año logra reafirmarlo con una propuesta que combina humor, ritmo y un elenco de figuras muy convocantes. El éxito de público vuelve a marcarlo como uno de los artistas más rendidores del teatro comercial argentino.
“Corto Circuito” cuenta con un elenco integrado por Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Ana Paula Buljubasich, una combinación de comedia, experiencia y popularidad que se refleja directamente en la taquilla. La producción está a cargo de Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, dos nombres fuertes del circuito teatral, y la obra ya acumula 8 nominaciones a los Premios Carlos 2026, cuya ceremonia se realizará el lunes 2 de febrero.
El ranking completo de AADET en Carlos Paz
Detrás del fenómeno que encabeza Pedro Alfonso, el ranking de AADET muestra una cartelera fuerte y variada, con humor, música y espectáculos familiares entre los más elegidos por el público:
2° Gordillo – Choriando al futuro
3° Suspendan la boda
4° Qué Cacho de show
5° Cirko Marisko
La competencia en la temporada es intensa, pero los números oficiales de asistentes y recaudación reflejan una clara preferencia del público por las propuestas de comedia, un clásico infalible del verano en las sierras cordobesas.
