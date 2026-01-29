Ranking AADET Carlos Paz 2026: Pedro Alfonso lidera en espectadores y recaudación con "Corto Circuito"

El ranking completo de AADET en Carlos Paz

Detrás del fenómeno que encabeza Pedro Alfonso, el ranking de AADET muestra una cartelera fuerte y variada, con humor, música y espectáculos familiares entre los más elegidos por el público:

2° Gordillo – Choriando al futuro

3° Suspendan la boda

4° Qué Cacho de show

5° Cirko Marisko

La competencia en la temporada es intensa, pero los números oficiales de asistentes y recaudación reflejan una clara preferencia del público por las propuestas de comedia, un clásico infalible del verano en las sierras cordobesas.