Raphael está estable y se descarta un ACV tras su internación en Madrid

raphael.jpg Raphael, artista español.

Las primeras informaciones indicaban que, mientras realizaba la grabación en cuestión alrededor de las 19:30 (hora España) de este martes, el artista debió ser asistido rápidamente en ambulancia, para luego ser alojado en el Hospital Clínico de Madrid, uno de los más importantes de la capital española, que cuenta con un equipo especializado en neurología, lo que aseguraba que Raphael recibió la mejor atención posible.

Sin signos de un ACV

Entre las pruebas realizadas, se descartó la posibilidad inicial de un accidente cerebrovascular (ACV). Según trascendió, los síntomas presentados por Raphael, como dificultad para encontrar palabras y un breve lapsus durante la grabación, fueron considerados leves y no representan una amenaza seria para su salud. El artista sigue bajo observación y será sometido a más estudios para confirmar el diagnóstico definitivo.

Julio Iglesias envía un mensaje de apoyo

La hospitalización de Raphael no pasó desapercibida para su amigo y colega Julio Iglesias, quien le dedicó unas cálidas palabras a través de Instagram. “Querido Rafael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios”, comenzó el mensaje del intérprete madrileño.

Iglesias agregó: “Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Un campeón de tu categoría puede con todo”. Finalmente, expresó su deseo de que Raphael se recupere pronto y termine el año cantando para sus fans. Con esta muestra de cariño y el respaldo de sus seres queridos, los admiradores de Raphael esperan su pronta vuelta a los escenarios.

