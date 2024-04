Raquel Mancini acusó a Andy Kusnetzoff: "Me tiene que pedir perdón"

“Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía, por ejemplo, Andy Kusnetzoff. Él se rio mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: ‘¿qué hacés acá, Mancini?’. Y le respondí: ‘Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?’. Y lo ponían al aire y se reían”, expresó.

“¿No lo volviste a cruzar en el último tiempo?”, le preguntó el presentador Fer Dente. “No, no me lo crucé. Me llaman todos los años cincuenta veces para ir al programa y no voy a ir nunca. Eso no se lo perdono. Sufrió mi familia, sufrí yo y las personas que me quieren. Hay un límite, no me jodan más, ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo”, respondió Raquel.

raquel mancini