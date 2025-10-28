Rata Blanca festeja los 35 años de "Magos, espadas y rosas"

Publicado en 1990, Magos, espadas y rosas se transformó en una obra esencial del género. Con himnos como La leyenda del hada y el mago, Mujer amante y El camino del sol, el álbum consolidó el liderazgo de Walter Giardino al frente del grupo y posicionó a Rata Blanca como una referencia del metal en toda América Latina y España. El disco superó las 500.000 copias vendidas, cifra que lo convirtió en uno de los más exitosos del metal en castellano. Tras ese suceso y la salida de su sucesor, Guerrero del Arco Iris, la banda llegó incluso a llenar el estadio de Vélez Sarsfield el 28 de diciembre de 1991, con Attaque 77 como banda invitada.