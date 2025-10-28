Rata Blanca festeja los 35 años de "Magos, espadas y rosas"
La banda insignia del heavy metal argentino anunció un show histórico en el Movistar Arena para conmemorar el aniversario de su disco más emblemático, pieza clave del rock en español.
Rata Blanca, el grupo más representativo del heavy metal argentino, confirmó un recital especial el 19 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, para celebrar los 35 años del lanzamiento de Magos, espadas y rosas, el disco que redefinió la escena del rock en español y llevó a la banda a la fama internacional.
Publicado en 1990, Magos, espadas y rosas se transformó en una obra esencial del género. Con himnos como La leyenda del hada y el mago, Mujer amante y El camino del sol, el álbum consolidó el liderazgo de Walter Giardino al frente del grupo y posicionó a Rata Blanca como una referencia del metal en toda América Latina y España. El disco superó las 500.000 copias vendidas, cifra que lo convirtió en uno de los más exitosos del metal en castellano. Tras ese suceso y la salida de su sucesor, Guerrero del Arco Iris, la banda llegó incluso a llenar el estadio de Vélez Sarsfield el 28 de diciembre de 1991, con Attaque 77 como banda invitada.
El recital del 19 de noviembre promete un viaje completo por aquel disco histórico, acompañado de otras joyas del repertorio como El sueño de la gitana, Chico callejero y Guerrero del Arco Iris. Será una noche para revivir la magia de una obra que marcó generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.
Formada en 1987 por el guitarrista Walter Giardino, Rata Blanca surgió influenciada por el hard rock y la música clásica, combinando técnica, virtuosismo y letras de tono épico. Tras su primer álbum homónimo de 1988, la llegada del cantante Adrián Barilari en 1990 significó el salto definitivo hacia la masividad.
Con el paso de los años, la banda fue ampliando su legado con discos claves como Guerrero del Arco Iris (1991), que reafirmó su poderío regional; Entre el Cielo y el Infierno (1994), de sonido más crudo; El Reino Olvidado (2008), con eco en Europa; y El Libro Secreto (2018), una muestra de su vigencia y capacidad para reinventarse sin perder identidad.
Actualmente integrada por Walter Giardino (guitarra), Adrián Barilari (voz), Alan Fritzler (batería), Danilo Moschen (teclados) y Juan Pablo Massanisso (bajo), Rata Blanca mantiene su lugar como uno de los nombres más respetados y queridos del heavy metal en español, con más de tres décadas de trayectoria y giras constantes por América y Europa. Las entradas para el show aniversario ya se encuentran disponibles en el sitio oficial del Movistar Arena.
