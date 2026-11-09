El magno rating de la cadena nacional con la misa del papa León XIV
La histórica transmisión de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles arrasó con la audiencia, alcanzando picos formidables en todo el país.
La primera homilía del papa León XIV en la República Argentina no solo movilizó a casi dos millones de fieles en las calles de Palermo, sino que también paralizó a gran parte del país a través de la televisión. La transmisión oficial registró números de rating absolutamente impactantes durante la mañana.
El pico de rating de la misa del papa León XIV
De acuerdo con los datos aportados por el periodista especializado Nacho Rodríguez en su cuenta oficial de la red social X, la cadena nacional que emitió la celebración religiosa desde el Monumento a los Españoles alcanzó un pico de 28.6 puntos de rating.
IMPORTANTE: Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al Monumento a los Españoles de Palermo
Esta cifra demuestra el inmenso interés y la devoción que despertó la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la sociedad. Según detalló el propio especialista en audiencias, este nivel de encendido representa un potencial nacional de 5.736.929 individuos siguiendo la transmisión en vivo de manera simultánea desde sus hogares.
Este número consolida a la histórica jornada como uno de los eventos televisivos más vistos del año, superando de forma rotunda a los promedios habituales que suelen registrarse en la franja matutina tanto en la televisión abierta como en las diversas señales de cable de noticias.
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