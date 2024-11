Rating: cuánto midió la segunda eliminación de Eliana Guercio de "Bake off Famosos" en Telefe

En lo que respecta a Guercio en la última jornada de "Bake off Famosos", la participante no tuvo un buen día dentro de la carpa más famosa del país. De hecho, fue por esto que abandonó el certamen una vez más por decisión del jurado. Aunque, en esta ocasión, sufrió un duro golpe debido a que su torta terminó en el piso cuando abrió la puerta del abatidor y le pegó a la bandeja. Debido a esto, los especialistas no pudieron probar su postra, pero la felicitaron por haber presentado el plato igual a pesar de que ella no quería.