Rating de Gran Hermano: cómo midió el reality de Telefe en la salvación del líder

El pasado 2 de diciembre comenzó una nueva edición Gran Hermano, el reality protagonizado por 24 jugadores que tiene en vilo al país. Cabe destacar que este pasado lunes se llevó a cabo la primera eliminación del certamen de Telefe: Delfina de Lellis dejó el reality por decisión del público, dejando a 23 participantes en juego.

No obstante, la modelo de 18 años pudo seguir jugando, dado que el nuevo reglamento para esta temporada indica que aquel que queda afuera de la competencia debe elegir a una persona para anularle sus votos en la siguiente gala de nominación, inmediatamente después de haber abandonado la casa. Por supuesto, este condimento que la edición anterior no tuvo hace que el juego se ponga aún más picante. De esta manera, Delfina decidió anular los votos de Andrea.

Con los nombres de los nuevos nominados, Sofía "Sopa", la líder de la semana, tuvo un arduo trabajo para este jueves, donde decidió bajar de la placa a Luz y subir a Keila, dejando una nueva placa definitiva.

Los números de este jueves no comenzaron mal, porque medir algo de 12 puntos de rating está bien pero el tema es que Bake Off le dejó algo más de 13 puntos y no lo pudo sostener.

Con apenas un cuarto de hora de programa, Gran Hermano perdía audiencia en Telefe y pasaba a medir 12,2 puntos de rating.

Con el correr de los minutos hubo buenas noticias para el reality de Telefe: mantuvo el número y lo subió por momentos algunas décimas.

Pasadas las 23.15 el rating de Gran Hermano llegaba a los 12,5 puntos de rating, algo destacable porque todo indicaba que se le venía la noche y se pudo sostener.

