El momento más esperado: Solange Abraham alzó el trofeo de campeona de Gran Hermano
La tucumana fue elegida por el público en la definición frente a Yisela “Yipio” Pintos y celebró el título durante una gala que reunió a los 43 participantes.
Sol Abraham se convirtió en la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada después de imponerse en la votación final y levantar el trofeo de la edición. La definición tuvo lugar durante una gala especial emitida por Telefe, que además reunió nuevamente a los participantes para repasar algunos de los episodios más destacados de la temporada.
La noche no estuvo centrada únicamente en conocer a la campeona. La producción también organizó los Gran Hermano Awards, una ceremonia destinada a reconocer diferentes situaciones, personajes y momentos que se volvieron protagonistas durante la convivencia.
La definición tuvo como principales protagonistas a Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Finalmente, la tucumana consiguió el respaldo necesario para quedarse con el primer puesto y recibió el trofeo que la acredita como campeona de Gran Hermano: Generación Dorada.
Sol Abraham ganó la votación final
Luego de conocer el resultado, Abraham compartió unas palabras de agradecimiento con quienes hicieron posible su participación en el reality y con el público que la acompañó durante el programa. "Este trofeo no es mío, es de la gente", expresó la ganadora durante la transmisión.
La frase sintetizó el modo en que Sol interpretó el resultado de la votación, atribuyendo el triunfo al respaldo que recibió de los espectadores a lo largo de la competencia. La celebración tuvo una característica particular: la gala permitió reunir a los 43 participantes de la edición para volver a poner en escena algunos de los momentos que marcaron la temporada.
Además de la consagración de Abraham, la producción preparó distintas categorías para reconocer escenas que habían generado repercusión dentro y fuera de la casa. La ceremonia funcionó así como un repaso de la convivencia y de los episodios que tuvieron mayor impacto entre los seguidores del reality.
Todos los ganadores de los Gran Hermano Awards
Entre los reconocimientos entregados durante la gala aparecieron categorías vinculadas con la personalidad de los jugadores, situaciones particulares y momentos que se transformaron en contenido viral.
Charlotte Caniggia recibió el premio a la jugadora más limpia, mientras que Steffany “Campanita” Pereira fue reconocida en la categoría jugadora showcases. Sol Abraham también volvió a aparecer entre las premiadas al quedarse con el reconocimiento por “Farmeo de aura”.
En otras categorías, Yanina Zilli fue distinguida como mejor cantante y también recibió el reconocimiento de jugadora destacada elegido por Ceferino Reato. Andrea del Boca, en tanto, obtuvo el premio a la mejor caída, además de ser distinguida por Laura Ubfal.
El listado completo de los premios quedó conformado de la siguiente manera:
- Jugadora más limpia: Charlotte Caniggia.
- Jugadora showcases: Steffany “Campanita” Pereira.
- Farmeo de aura: Sol Abraham.
- Mejor cantante: Yanina Zilli.
- Mejor caída: Andrea del Boca.
- Mejor entrada: Cinzia Francischiello.
- Mejor disfraz: Sebastián Cola.
- Mejor beso: Luana Fernández y Matías Hanssen.
- Mejor baile: Juan Carlos “JC” López y Tamara Paganini.
- Mejor festejo: Yisela “Yipio” Pintos.
- Mejor pelea: Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Galvarini.
- Mejor peor compra: Danelik Galazán.
- Momento viral: Mariela Prieto.
- Mejor look: Daniela De Lucía.
- Mejor llanto: Alejandra Majluf.
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