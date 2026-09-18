El momento más esperado: Solange Abraham alzó el trofeo de campeona de Gran Hermano

Además de la consagración de Abraham, la producción preparó distintas categorías para reconocer escenas que habían generado repercusión dentro y fuera de la casa. La ceremonia funcionó así como un repaso de la convivencia y de los episodios que tuvieron mayor impacto entre los seguidores del reality.

Todos los ganadores de los Gran Hermano Awards

Entre los reconocimientos entregados durante la gala aparecieron categorías vinculadas con la personalidad de los jugadores, situaciones particulares y momentos que se transformaron en contenido viral.

Charlotte Caniggia recibió el premio a la jugadora más limpia, mientras que Steffany “Campanita” Pereira fue reconocida en la categoría jugadora showcases. Sol Abraham también volvió a aparecer entre las premiadas al quedarse con el reconocimiento por “Farmeo de aura”.

En otras categorías, Yanina Zilli fue distinguida como mejor cantante y también recibió el reconocimiento de jugadora destacada elegido por Ceferino Reato. Andrea del Boca, en tanto, obtuvo el premio a la mejor caída, además de ser distinguida por Laura Ubfal.

El listado completo de los premios quedó conformado de la siguiente manera: