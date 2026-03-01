Flojo de rating: cómo le fue a la cadena nacional de Javier Milei

image

A diferencia de otras cadenas nacionales que paralizaron el consumo televisivo, esta edición de marzo de 2026 mantuvo un encendido constante pero sin los "picos históricos" que el equipo de comunicación de la Casa Rosada suele vaticinar. Mientras en las redes sociales la conversación fue intensa, en el control del control remoto la audiencia se mostró más selectiva, reflejando quizás un acostumbramiento de la sociedad a la retórica presidencial.