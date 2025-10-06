Rating: Marley y Catherine Fulop conquistaron el domingo con Por el Mundo desde Japón
El ciclo de viajes fue lo más visto del día y reafirmó el dominio de Telefe en el prime time dominical.
El domingo 5 de octubre, Por el Mundo volvió a liderar la pantalla chica con un episodio especial desde Japón. Marley viajó junto a Catherine Fulop en una emisión repleta de humor, anécdotas culturales y momentos desopilantes que se tradujeron en números sólidos para Telefe: el programa promedió 6,6 puntos de rating, convirtiéndose en lo más visto del día en toda la televisión argentina.
El conductor y la actriz venezolana recorrieron Tokio y otras ciudades emblemáticas, compartiendo su mirada sobre la gastronomía, las costumbres y las excentricidades japonesas. La combinación de la espontaneidad de Marley con el carisma de Fulop generó una dinámica fresca que volvió a conectar con el público del domingo a la noche, un horario históricamente favorable para el ciclo de viajes.
En el ranking general, Telefe dominó con claridad. Detrás de Por el Mundo, la película El precio del mañana alcanzó 5 puntos, mientras que Pasapalabra mantuvo su buen desempeño con 4,3 puntos de promedio. La peña de Morfi, con una edición especial, también logró ubicarse entre los más vistos con 4,1 puntos, consolidando la performance del canal en todas las franjas.
En la vereda de enfrente, El Trece tuvo como lo más destacado la emisión de Milagros inesperados y Amor perruno, ambas con 4,2 puntos, seguidas por Almorzando con Juana y Un argentino en Nueva Nork, que promediaron 3,4 puntos. En tanto, Bestia cerró con 3,3.
Por su parte, América TV tuvo su mejor marca con GPS (1,8 puntos), seguido por Locos sueltos en el zoo e Infama (1,1). En El Nueve, Imagen de moda fue lo más visto con 1,2 puntos, mientras que Implacables y Fútbol sin manchas empataron en 1,1. La TV Pública se destacó con la final del TC, que alcanzó 1,9 puntos, manteniendo un buen promedio deportivo durante toda la jornada.
En el promedio diario general, Telefe lideró con 4,1 puntos, seguido por El Trece con 3,7, América TV con 1,0, El Nueve con 0,9 y la TV Pública con 0,5. Una vez más, el formato de viajes y humor de Marley volvió a demostrar su eficacia para atraer al público familiar y consolidar la supremacía de Telefe en los domingos televisivos.
