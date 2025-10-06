Rating: Marley y Catherine Fulop conquistaron el domingo con Por el Mundo desde Japón

Por su parte, América TV tuvo su mejor marca con GPS (1,8 puntos), seguido por Locos sueltos en el zoo e Infama (1,1). En El Nueve, Imagen de moda fue lo más visto con 1,2 puntos, mientras que Implacables y Fútbol sin manchas empataron en 1,1. La TV Pública se destacó con la final del TC, que alcanzó 1,9 puntos, manteniendo un buen promedio deportivo durante toda la jornada.

En el promedio diario general, Telefe lideró con 4,1 puntos, seguido por El Trece con 3,7, América TV con 1,0, El Nueve con 0,9 y la TV Pública con 0,5. Una vez más, el formato de viajes y humor de Marley volvió a demostrar su eficacia para atraer al público familiar y consolidar la supremacía de Telefe en los domingos televisivos.