Rating: la tremenda goleada de Atlético Mineiro a River en Telefe dominó la jornada

A pesar de que este martes 22 de octubre ni "Margarita" ni "Bake Off Famosos" salieron al aire, una vez más Telefe se quedó con lo más visto de la televisión. Esto es porque el triunfo del Atlético Mineiro por 3-0 ante River por la Copa Libertadores fue lo más visto de la televisión argentina y la transmisión estuvo a cargo del canal de las tres pelotas. En tanto, el Trece no logró entrar al top five, pero Bendita y LAM igualaron en puntos.