Rating: MasterChef Celebrity sigue imbatible y el detalle de los programas más vistos

Rating: todos los números del jueves 16 de octubre

En el análisis general del jueves, MasterChef Celebrity lideró el ranking diario con 14.1 puntos, seguido por su segunda tanda con 11.9. Ferné con Grego y Por el Mundo midieron 9.9 y 9.2, respectivamente, mientras que Telefe Noticias cerró el top cinco con 8.8.

El promedio de audiencia por canal reafirma la supremacía de Telefe con 7.6 puntos, seguido por El Trece con 3.7, América TV con 2.5, El Nueve con 2.1 y TV Pública con 0.2. Estos números consolidan la hegemonía del canal de las pelotas naranjas, mientras los demás canales continúan buscando estrategias para captar mayor audiencia en un contexto altamente competitivo.