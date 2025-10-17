Rating: MasterChef Celebrity sigue imbatible y el detalle de los programas más vistos
Los números de audiencia muestran la supremacía de Telefe, mientras El Trece, América TV y El Nueve mantienen su cuota de seguidores con distintos programas destacados.
El jueves 16 de octubre, la televisión abierta argentina volvió a mostrar claras jerarquías de audiencia. MasterChef Celebrity continúa consolidándose como el programa más visto de Telefe, acaparando dos de los cinco lugares principales del día. La primera entrega del reality culinario midió 14.1 puntos, mientras que la segunda emisión alcanzó 11.9, dejando en evidencia la fuerte fidelidad del público hacia el certamen.
En El Trece, el liderazgo correspondió a Buenas Noches Familia, que alcanzó 5.0 puntos y se ubicó como el programa más visto del canal. En segundo lugar quedó El Zorro con 4.2, empatando con Telenoche, mientras que Ahora Caigo midió 4.0. Estos números reflejan la competencia constante por captar la atención de los televidentes frente a la contundencia de la programación de Telefe.
América TV mostró su protagonismo con LAM como el ciclo más visto, con 3.5 puntos, seguido de Intrusos con 3.3 y América Noticias con 2.6. Por su parte, El Nueve tuvo a Bendita como su punta de lanza, registrando 3.2 puntos, mientras que Telenueve Central midió 2.9 y Telenueve al mediodía 2.4.
La TV Pública, con una programación más segmentada y de nicho, mostró valores significativamente menores. Los programas mejor posicionados, como ADN Buena Salud, Estamos en Una y Las Mañanas con Andino, alcanzaron apenas 0.3 puntos. Otras emisiones, como La Noche es Nuestra, Mediodía Bien Arriba y Se Siente Argentina, registraron 0.2, mientras que ciclos como Dr. Faga, El Valor de Tus Joyas y Movete Argentina se mantuvieron en torno a 0.1.
Rating: todos los números del jueves 16 de octubre
En el análisis general del jueves, MasterChef Celebrity lideró el ranking diario con 14.1 puntos, seguido por su segunda tanda con 11.9. Ferné con Grego y Por el Mundo midieron 9.9 y 9.2, respectivamente, mientras que Telefe Noticias cerró el top cinco con 8.8.
El promedio de audiencia por canal reafirma la supremacía de Telefe con 7.6 puntos, seguido por El Trece con 3.7, América TV con 2.5, El Nueve con 2.1 y TV Pública con 0.2. Estos números consolidan la hegemonía del canal de las pelotas naranjas, mientras los demás canales continúan buscando estrategias para captar mayor audiencia en un contexto altamente competitivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario