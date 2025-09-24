Rating: Telefe lideró el martes con La Voz Argentina
El canal de las pelotas se quedó con los cinco programas más vistos del día, destacando nuevamente al reality que conduce Nicolás Occhiatto.
Telefe consolidó su liderazgo absoluto con La Voz Argentina, que promedió 10,7 puntos de rating. La previa del programa alcanzó 7,9 puntos, y Telefe Noticias se ubicó en 7,7. Otros ciclos destacados fueron La Traición con 7,2 y El Noticiero de la Gente con 7,0, completando un quinteto que ubicó a Telefe como el canal más visto del día.
El Trece tuvo su mejor desempeño con Buenas Noches Familia, que alcanzó 6,2 puntos, seguido por Ahora Caigo con 4,9 y Mediodía Noticias con 4,8. América TV sorprendió con Intrusos, que promedió 3,1 puntos, y LAM con 3,0, superando a algunos de los programas de El Trece en esas franjas horarias. DDM completó el podio de la señal con 2,4 puntos.
Por su parte, El Nueve logró 2,5 puntos con Telenueve al mediodía, mientras que Bendita y Telenueve Central alcanzaron 2,4 puntos. Otros ciclos, como Escuela de Cocina y Qué Mañana!, promediaron 2,0. Finalmente, la TV Pública se mantuvo con bajo rendimiento, con un promedio de 0,2 puntos; sus programas más vistos fueron La Noche es Nuestra y Mediodía Bien Arriba con 0,3 puntos cada uno.
El día del rating dejó en claro que Telefe mantiene una distancia notable con respecto a sus competidores, especialmente gracias al éxito sostenido de La Voz Argentina, mientras que El Trece y América logran destacar en franjas puntuales con productos específicos que atraen al público.
Rating: el top five y los promedios del martes 23 de septiembre
Top five
- La Voz Argentina 10.7
- La previa de La Voz Argentina 7.9
- Telefe noticias 7.7
- La traición 7.2
- El noticiero de la gente 7.0.
Telefe se quedó con los cinco productos más vistos del día.
Promedios
- Telefe 7.2
- El Trece 4.4
- América TV 2.2
- El Nueve 1.9
- TV Pública 0.2.
