Rating: cómo le fue a Jorge Lanata siendo el bastonero del cierre de campaña de JxC

El rating del domingo de Lanata

"El otro día un candidato, no voy a decir quién, contó en la radio que una persona le dijo 'no se peleen'. Y ahora yo les digo lo mismo -a Larreta y a Bullrich-, no se peleen", así cerró Lanata su programa del domingo 6 de agosto, previo a las PASO.

En el inicio del programa, Lanata comenzó perdiendo, como todos los domingos, con la repetición de Pasapalabra.

Con el inicio de MasterChef, Telefe amplió la ventaja pero el programa que conduce Wanda Nara tampoco logró buenos números, más allá de que con poco le alcanzó para ganarle al Periodismo Para Todos de Lanata.