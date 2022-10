Rating minuto a minuto: cómo le fue a Gran Hermano contra Boca

Pero este miércoles enfrente tuvo a Boca. Partido complicado pero a la gala de eliminación es imbatible.

El rating de Gran Hermano contra Boca

Gran Hermano participantes.jpg

Y a Gran Hermano no lo para ni Boca, que este año le ganó a MasterChef de famosos y a La Voz Argentina, al punto que cuando jugaba el xeneize el programa de Telefe no salía al aire.

Pero Gran Hermano no arruga y con la gala de eliminación salió a jugar contra el campeón del fútbol argentino. Y lo goleó, hizo lo que no pudieron ni River ni Racing.

image.png

Tan bueno fue lo de Gran Hermano, que con Boca en cancha jugando nada más ni nada menos que las semifinales de la Copa Argentina rozaba los 20 puntos.

image.png

Mientras Gran Hermano se acercaba a los 20 puntos, mientras Boca perdía baja a 10 puntos y Los 8 escalones del millón, perjudicado por el partido, caía a poco más de 7 puntos.