Rating minuto a minuto: cómo le fue a Gran Hermano tras la grave denuncia contra Alfa

Denunciaron a Alfa de Gran Hermano

Tras la polémica por las declaraciones que realizó contra el presidente Alberto Fernández, ahora, Walter “Alfa” Santiago fue denunciado por un hombre que asegura que fue estafado por el participante de Gran Hermano.

“Yo lo padecí en carne propia a Walter, esto me ocurrió en marzo”, aseguró Leonardo Rodríguez en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

“Yo tenía un neumático de un vehículo que me había quedado disponible y lo vendí por Facebook, aparece un comprador que tenía autos clásicos, entablamos una charla, yo pedía 18 mil pesos por el neumático y necesitaba dinero, y resulta que apareció Walter pidiéndome un descuento y le dije que no, y después me suplicó y le dije que le hacía el descuento pero si me pagaba el envío y me dijo que sí pero nunca me lo pagó”, agregó.

