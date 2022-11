Rating minuto a minuto: cómo le fue la gala con Martina afuera y Alfa mandando adentro

Una nueva advertencia de Gran Hermano, transmitida por Agustín, generó más problemas de convivencia entre los participantes.

"Nos dijeron que no tenemos que lavar ropa todos los días. No tenemos vía libre para que nos pasen cosas todo el tiempo. Tenemos que lavar una o dos veces por semana, como en nuestras casas", explicó Agustín, y añadió: "Voy a tratar de citarlo correctamente a Gran Hermano: laven como en sus casas y administren bien los productos que les damos. Si bien los tienen, no hay vía libre para reponerlos todo el tiempo".

Rating del lunes 31 de octubre

Como viene sucediendo, Gran Hermano arrancó este lunes duplicando a Los 8 escalones del millón, que pelea por no perder mucho porque sabe que tiene la derrota asegurada.

Como consecuencia de esos números, Marcelo Tinelli y su Canta conmigo ahora empezará a las 23 horas, aunque es probable que se demore el inicio para ver si así es más digna su derrota contra Gran Hermano, que hasta ahora es catastrófica.

En otra gran noche, rápidamente esta vez Gran Hermano llegó a los 20 puntos, con picos de más de 21, mientras que Guido en El Trece se pudo ubicar dentro de los dos dígitos.

La palabra de Martina fuera de la casa claramente interesó a los fanáticos de Gran Hermano, que hicieron subir fuerte el rating este lunes.