Rating minuto a minuto del Bailando 2023: el dato sobre Marcelo Tinelli que preocupa

Luego de la eliminación de dos parejas el certamen y de la noticia que la hija de Diego y Yanina Latorre no podrá bailar esta semana sigue el certamen esperando ver quiénes quedan eliminados.

Nelly Camjalli acusó a la producción del Bailando 2023

En la noche del miércoles, Nelly Camjalli quedó eliminada del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli. Tras quedar afuera del concurso por vía telefónica, esta mujer que llamó la atención del conductor estuvo en Desayuno Americano para hablar sobre su eliminación del Bailando 2023 y los panelistas de ese ciclo pudieron percibir que tiene una personalidad totalmente diferente al rol que jugaba en la pista.

En este sentido, la mujer se sinceró y contó: "Cuando me convocaron le pregunté al Chato qué tenía que ir a hacer. Y me dijo que quería que dé un ejemplo de que a mi edad todavía se puede. Pero llegado el momento, no se presentó nada, si me pedían que putee... Incluso el camarógrafo me decía 'puteame cuando llegás', me motivaron".

Bailando 2023: rating del jueves 21 de septiembre

