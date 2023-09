Rating minuto a minuto del Bailando 2023: tras una difícil semana, Marcelo Tinelli cerró el viernes aliviado

Es cierto que es casi imposible que pueda apostar a superar en audiencia a Telefe y que tanto Got Talent Argentina como Los 8 escalones del millón de El Trece también son grabados. Pero lo cierto es que, aunque esta semana los números no han acompañado a Marcelo Tinelli, esta noche no compite con Got Talent, sino con la telenovela Traicionada.