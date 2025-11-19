Raúl Lavié se prepara para el estreno de "Navidad en las Películas"
Regresa el espectáculo que ya emocionó a miles de espectadores y que se presenta como una propuesta mágica con música en vivo de las bandas sonoras más icónicas del cine navideño.
Tras consolidarse como una nueva tradición de las fiestas de fin de año en Buenos Aires, este año regresa el espectáculo "Navidad en las Películas" al Teatro Gran Rex con dos únicas funciones los días 6 y 7 de diciembre.
La gran novedad de esta edición es la participación especial del legendario cantante y actor Raúl Lavié.
Con una puesta en escena completamente renovada, el show propone un viaje emotivo a través de las bandas sonoras más icónicas del cine navideño, interpretadas por más de 40 músicos en vivo.
El repertorio de este año contará con clásicos como “Mi Pobre Angelito”, “El Grinch” y “El Expreso Polar”, mientras que por primera vez se sumará el universo musical de “Un Cuento de Navidad”, el inmortal clásico de Charles Dickens.
La producción, a cargo de Colegas Música, Denisland y Mayka Producciones, fusiona música, danza y actuación para homenajear a las películas que han marcado a varias generaciones. El espectáculo cuenta con la dirección musical de Joel Villagra y Florencia Battista, y un gran elenco de bailarines, un coro de niños y actores.
El show contará con las actuaciones de Iván Papetti, Stephania Uttaro, Juana Silva y Emma García Torrecilla; junto a la presencia estelar de Raúl Lavié. Las entradas para ambas funciones ya se encuentran a la venta a través del sistema TuEntrada.
