Raúl Lavié se prepara para el estreno de "Navidad en las Películas"

La producción, a cargo de Colegas Música, Denisland y Mayka Producciones, fusiona música, danza y actuación para homenajear a las películas que han marcado a varias generaciones. El espectáculo cuenta con la dirección musical de Joel Villagra y Florencia Battista, y un gran elenco de bailarines, un coro de niños y actores.