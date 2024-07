Raúl Rizzo reveló la impactante señal que recibió de su hija a seis meses de su fallecimiento

“Fue muy complejo, duro y tremendo volver a trabajar después de la muerte de mi hija que fue totalmente inesperada. Este año arrancó de una manera muy dolorosa y la llevo conmigo a donde voy y a donde estoy, está más adentro mío que nunca”, comenzó diciendo Raúl Rizzo. Luego, agregó: “Ella sube al escenario y baja conmigo de ahí, ella saluda conmigo cuando agradezco lo que me dice la gente. Ella ensaya conmigo cuando me toca ensayar y está conmigo. Ella siempre está y siempre va a estar conmigo, no se va a separar de mí jamás”.