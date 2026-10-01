"Reacher", la serie que bate un récord inesperado tras ser renovada otra vez
Protagonizada por Alan Ritchson y disponible con cuatro temporadas en Prime Video, la historia llegará a su sexta edición. Los detalles.
El universo televisivo de "Reacher" continúa consolidando un éxito sin precedentes dentro de la plataforma de streaming Prime Video. La producción basada en la célebre saga literaria de Lee Child acaba de marcar un hito histórico para la industria al asegurar su continuidad en la pantalla chica con la confirmación de su quinta y sexta temporada de manera anticipada.
La sorprendente seguidilla de anuncios comenzó en mayo de este año, cuando la plataforma de streaming hizo pública la renovación de la ficción para una quinta entrega. La decisión causó alto impacto debido a que se concretó bastante tiempo antes del desembarco oficial de la cuarta edición de la serie, cuyo estreno tuvo lugar recién en el mes de agosto.
Sin embargo, los anuncios no se detuvieron allí. A finales de septiembre, apenas unos días después de que concluyera la emisión en pantalla de la cuarta temporada, Prime Video volvió a dar la nota al confirmar formalmente la producción de la sexta temporada. Con esta jugada comercial, el ciclo protagonizado por Alan Ritchson se convirtió oficialmente en la primera serie en lograr ser renovada por dos entregas adicionales no solo antes del lanzamiento de su cuarta edición, sino también previo al mismísimo inicio de producción de la quinta.
El estreno de Neagley y la renovación de su segunda temporada
El impacto del personaje no se detuvo en la historia principal. El mismo día en que se emitió el episodio final de la cuarta temporada de "Reacher", Prime Video aprovechó el impulso de la audiencia para lanzar en su catálogo el esperado spin-off centrado en Neagley, la recordada investigadora corporativa y aliada incondicional del protagonista encarnada por Maria Sten.
La repercusión de la nueva ficción fue inmediata entre los fanáticos del género de acción y suspenso. Hoy, la plataforma de streaming dio la noticia más esperada al confirmar que el spin-off de Neagley fue renovado formalmente para una segunda temporada, garantizando la expansión de esta exitosa franquicia que no para de batir marcas en el catálogo global.
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