"Reacher", la serie que bate un récord inesperado tras ser renovada otra vez

Sin embargo, los anuncios no se detuvieron allí. A finales de septiembre, apenas unos días después de que concluyera la emisión en pantalla de la cuarta temporada, Prime Video volvió a dar la nota al confirmar formalmente la producción de la sexta temporada. Con esta jugada comercial, el ciclo protagonizado por Alan Ritchson se convirtió oficialmente en la primera serie en lograr ser renovada por dos entregas adicionales no solo antes del lanzamiento de su cuarta edición, sino también previo al mismísimo inicio de producción de la quinta.