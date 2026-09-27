Prime Video confirmó cuándo estrena la cuarta y última temporada de "Betty, la fea"

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Las emotivas palabras de Ana María Orozco sobre el impacto del personaje

A más de dos décadas del nacimiento de la tira original, Ana María Orozco, la actriz que dio vida a la inolvidable protagonista tanto en el formato clásico como en esta reciente continuación, reflexionó sobre el fenómeno cultural que encarna su papel al señalar: “Cuando el público conoció a Betty hace 27 años, nunca imaginé el impacto que tendría, y que sigue teniendo, en todo el mundo. Los fanáticos se enamoraron de Betty por desafiar las percepciones de la belleza y han continuado apoyándola a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, relaciones amorosas, desafíos profesionales y maternidad”