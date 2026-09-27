Prime Video confirmó cuándo estrena la cuarta y última temporada de "Betty, la fea"
La cuarta y última temporada de "Betty, la fea", ya tiene fecha de estreno disponible en Prime Video. Conocé los detalles.
Prime Video anunció de forma oficial la cuarta y última temporada de "Betty, La Fea: La Historia Continúa". El esperado desenlace de una de las producciones más emblemáticas de la televisión latinoamericana desembarcará en el catálogo a comienzos de 2027, poniendo el punto final definitivo a la travesía que cautivó a millones de espectadores.
La novedad se dio a conocer luego de un impactante acontecimiento emitido en la entrega de cierre de "La broma maestra de: Betty, La Fea", envío disponible en el servicio de Prime Video. En dicho episodio, el intérprete emergente Diego Caicedo terminó transformándose de manera imprevista en la figura central del programa, acontecimiento que le abrió las puertas para conseguir una participación en la etapa de cierre de la tira.
Prime Video confirmó cuándo estrena la cuarta y última temporada de "Betty, la fea"
Las emotivas palabras de Ana María Orozco sobre el impacto del personaje
A más de dos décadas del nacimiento de la tira original, Ana María Orozco, la actriz que dio vida a la inolvidable protagonista tanto en el formato clásico como en esta reciente continuación, reflexionó sobre el fenómeno cultural que encarna su papel al señalar: “Cuando el público conoció a Betty hace 27 años, nunca imaginé el impacto que tendría, y que sigue teniendo, en todo el mundo. Los fanáticos se enamoraron de Betty por desafiar las percepciones de la belleza y han continuado apoyándola a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, relaciones amorosas, desafíos profesionales y maternidad”
A su vez, la artista colombiana expresó su profunda gratitud por la oportunidad de brindarle un cierre a la narración junto al equipo de trabajo y a los seguidores, concluyendo: “Betty es única. Me ha enseñado mucho y me siento increíblemente afortunada de poder terminar de contar su historia junto a un equipo técnico, un elenco y una audiencia excepcionales para esta temporada final”
Desde su reaparición en las pantallas durante el año 2024, la ficción dirigida por Juan Carlos Mazo rompió marcas de audiencia a escala global para un proyecto surgido en la región dentro de la plataforma de Amazon, convirtiéndose en uno de los contenidos más reproducidos de la historia en Colombia. Para este desenlace confirmado, la historia mantendrá en su reparto a las figuras históricas como Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina y Carlos "Pity" Camacho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario