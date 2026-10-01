¿Levantan Mirtha Legrand por el partido de la Selección Argentina? La decisión que tomó El Trece
La programación de este sábado tendrá un fuerte cruce entre los canales líderes y desde El Trece ya definieron qué harán con uno de sus programas históricos.
La Selección Argentina volverá a ocupar el centro de la escena este sábado con un partido que podrá verse por Telefe y que tendrá, inevitablemente, impacto en la programación de los principales canales de televisión, tales como el de Mirtha Legrand. De hecho, una de las grandes incógnitas estaba puesta en La Noche de Mirtha y en la decisión que tomaría El Trece para evitar que el ciclo quedara expuesto por el rating frente al encuentro.
¿Levantan Mirtha Legrand por el partido de la Selección Argentina? La decisión de El Trece
Sin embargo, pese a la fuerte competencia que representa el partido de la Selección, El Trece decidió mantener La Noche de Mirtha en su horario habitual de las 21:30. De esta manera, el canal no modificará la ubicación del programa en la grilla y el ciclo saldrá al aire en plena disputa por la audiencia con la transmisión deportiva de Telefe.
La particularidad de esta emisión estará además en quién ocupará la cabecera de la mesa. Mirtha Legrand continúa con su recuperación, por lo que todo indica que nuevamente será Juana Viale quien se haga cargo de la conducción del programa.
Así, lejos de levantar el histórico ciclo para evitar la competencia, El Trece optó por sostenerlo en su horario de siempre. La decisión implica que La Noche de Mirtha deberá competir directamente contra una de las propuestas que habitualmente consigue concentrar grandes niveles de audiencia en la televisión abierta: un partido de la Selección Argentina.
El escenario será todavía más particular porque el encuentro se emitirá por Telefe durante la noche del sábado, ocupando buena parte de la franja en la que habitualmente los canales compiten con sus principales apuestas del fin de semana.
En este contexto, la decisión de El Trece adquiere especial interés desde el punto de vista de la programación. En lugar de mover el ciclo de Mirtha para buscar una franja con menor competencia, el canal mantendrá su esquema habitual y dejará que Juana Viale salga a escena a las 21:30.
De esta manera, no habrá levantamiento de La Noche de Mirtha por el partido de la Selección, sino una apuesta de El Trece por conservar su programación pese a la presencia del fútbol en el canal rival. El resultado de esa pulseada por la audiencia se conocerá una vez que estén disponibles las mediciones correspondientes al sábado.
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