¿Levantan Mirtha Legrand por el partido de la Selección Argentina? La decisión que tomó El Trece

En este contexto, la decisión de El Trece adquiere especial interés desde el punto de vista de la programación. En lugar de mover el ciclo de Mirtha para buscar una franja con menor competencia, el canal mantendrá su esquema habitual y dejará que Juana Viale salga a escena a las 21:30.

De esta manera, no habrá levantamiento de La Noche de Mirtha por el partido de la Selección, sino una apuesta de El Trece por conservar su programación pese a la presencia del fútbol en el canal rival. El resultado de esa pulseada por la audiencia se conocerá una vez que estén disponibles las mediciones correspondientes al sábado.