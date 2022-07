Martín Salwe rompió el silencio tras su participación en El Hotel de los Famosos

En diálogo con "LAM", el locutor hizo referencia a si le afecta o no lo que pasa afuera del reality: "Sí y no. Hay que entender que es un juego, es un reality. Si me confundí pedí disculpas ahí adentro con varias personas, a Locho, a Majo, creo que también al Turco adentro. Y después bueno...la vida es otra, nadie cometió ningún delito, no pasó nada grave de verdad, hay otros temas, sino miren el noticiero".