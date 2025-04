Reapareció Marcelo Corazza y enfrentó con ironía a los periodistas: "¿Me ves?"

En una reciente visita de un cronista de "Desayuno Americano" (América) a su domicilio, el exparticipante del reality show no estuvo dispuesto a dar declaraciones. El periodista, intentando obtener una respuesta, le dijo: "Marcelo, ¿cómo estás? Un segundo, ¿podemos hablar? Marcelo, una palabra, algo que me puedas contar".

Sin embargo, Corazza se mostró evasivo y aseguró: "No voy a declarar nada, chicos, ya lo saben, no voy a hablar. En agosto se resuelve el juicio, no está bueno, pasaron un montón de cosas en Argentina para que vengan a romperme las pelotas con esto".

Cuando se le consultó sobre un posible vínculo con la humorista Lizy Tagliani, Corazza reiteró su negativa a hablar y pidió respeto: "No voy a hablar. Dejame entrar a mi casa, por favor. Dejame con la bicicleta y no me violenten, por favor. ¿Me ves? Estoy en mi mejor momento".

marcelo corazza

Luego de una breve discusión, Corazza cerró la puerta con un portazo, pero el cronista no se rindió y logró encontrar a la hermana del exconcursante, quien defendió a su hermano ante las cámaras. "Mi hermano es inocente y la Justicia lo va a demostrar", aseguró, reafirmando la postura de Corazza en cuanto a su defensa.

Lo cierto es que la grave acusación en su contra ha relegado a Marcelo Corazza de los medios y de su trabajo habitual, que era en la parte de producción de Telefe.