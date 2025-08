Cómo es el colegio ultra top donde irá la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré en Turquía

Sin embargo, la situación con los hijos menores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, sería diferente. “Su idea es que vayan Amancio y Magnolia, pero bueno, ahí las cosas están complicadas con Vicuña”, explicó la periodista, sugiriendo que la China Suárez enfrenta mayores obstáculos con el actor chileno.

El destino escolar de Rufina será el British International School de Estambul, la misma institución a la que asistían las hijas de Wanda Nara. En base a esto, Iavícoli reveló: “La nena empieza la adaptación y las clases el 8 de agosto. A mí lo que me parece fuerte es que era la escuela donde iban las hijas de Wanda. A él lo aprecian un montón en ese colegio y él sigue teniendo la idea de que se las restituyan”.

image

image

El acuerdo con Cabré por la pequeña Rufina parece ser muy claro y estructurado: “El acuerdo que ella hizo con Nicolás Cabré es dos meses de clases, 60 días allá y una semana traerla a la Argentina. Dos meses de clases, una semana en Argentina”. La China contará además con el apoyo de su madre, Marcela, quien viajará de manera intermitente con los hijos que la actriz tiene con Vicuña para facilitar la dinámica.

Iavícoli destacó las ventajas del nuevo sistema educativo para Rufina, señalando que el colegio es "trilingüe" y "top", con un enfoque en idiomas y deportes. La panelista también explicó que el sistema europeo facilita este arreglo de viajes y reencuentros familiares: “En el sistema europeo tenés una semana de vacaciones cada dos meses. Entonces en esa semana que tienen de vacaciones es cuando la China los va a traer acá”.

image

image

Un detalle que ha generado sorpresa es el rol de Icardi en este arreglo. “Icardi sé que le ofreció a Cabré pagarle pasajes y estadía si la nena se le complica y no puede viajar. Él si quisiera puede ir. Lo que me dijeron es que Cabré no está negado a la posibilidad de ir a visitar a su hija a Estambul”, comentó la periodista, sugiriendo una buena relación entre el futbolista y Nicolás Cabré.

Según la información disponible, Rufina comenzará el colegio en Turquía el 8 de agosto. Ese mismo día, los dos hijos menores de la China Suárez regresarían a Buenos Aires para reencontrarse con su padre, Benjamín Vicuña. La actriz, mientras tanto, continúa su historia de amor con Mauro Icardi y planifica esta nueva y desafiante etapa de su vida en Estambul.

image