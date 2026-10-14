Red Hot Chili Peppers desmintió un show en Rosario: "Perdón, nosotros no"
Red Hot Chili Peppers negó su participación en el Music Gol Festival, anunciado para junio de 2027 en el estadio de Rosario Central.
Los Red Hot Chili Peppers salieron a desmentir su participación en un festival que había sido anunciado en Rosario y desataron una polémica alrededor del evento. La banda estadounidense respondió desde su cuenta oficial de Instagram a una publicación que promocionaba el recital con un mensaje tan breve como categórico: “Sorry, not us” (“Perdón, nosotros no”).
El espectáculo había sido anunciado para el 12 de junio de 2027 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central, como parte del Music Gol Festival. La grilla difundida incluía a los californianos como figura principal, junto con The Human League y Happy Mondays, además de otros artistas por confirmar.
La propuesta ya tenía algunos ribetes insólitos: no todos los días una banda de la dimensión internacional de los Chili Peppers aparece anunciada como cabeza de cartel de un festival en el estadio de Rosario Central, compartiendo programación con nombres como Happy Mondays. Y el propio nombre del evento, Music Gol Festival, parecía salido de algún capítulo de Casados con hijos. Lo que inicialmente podía pasar por una combinación pintoresca terminó adquiriendo una inesperada dosis de desconcierto.
Qué pasó con el festival de los Red Hot Chili Peppers en Rosario
La polémica no tardó en escalar. Después de la desmentida, las publicaciones vinculadas al Music Gol Festival y a la productora Underdog Entertainment dejaron de estar disponibles, mientras crecía la incertidumbre sobre la realización del evento.
Además, el productor José Palazzo había cuestionado públicamente el anuncio. En paralelo, también trascendió que Happy Mondays no tenía previsto participar del festival, un dato que profundizó las dudas sobre la grilla presentada y le agregó nuevos interrogantes a una historia cada vez más rocambolesca.
Rosario Central exigió explicaciones a la productora
El escándalo también involucró al club rosarino, ya que el recital estaba previsto en su estadio. Javier Sola, gerente general de Rosario Central, explicó que la institución había alquilado el Gigante de Arroyito a la productora, pero que desconocía quiénes serían los artistas principales.
El dirigente aseguró que el club exigió documentación que acreditara la participación de las bandas y advirtió que no pondría el estadio a disposición si no se confirmaban los nombres anunciados. También señaló que la productora ya había abonado el 50% del monto acordado por el alquiler.
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