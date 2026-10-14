Red Hot Chili Peppers desmintió un show en Rosario: "Perdón, nosotros no"

Rosario Central exigió explicaciones a la productora

El escándalo también involucró al club rosarino, ya que el recital estaba previsto en su estadio. Javier Sola, gerente general de Rosario Central, explicó que la institución había alquilado el Gigante de Arroyito a la productora, pero que desconocía quiénes serían los artistas principales.

El dirigente aseguró que el club exigió documentación que acreditara la participación de las bandas y advirtió que no pondría el estadio a disposición si no se confirmaban los nombres anunciados. También señaló que la productora ya había abonado el 50% del monto acordado por el alquiler.