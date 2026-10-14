Revelan el informe psiquiátrico de Darío Giordano tras las denuncias de sus hijos: "Recursos defensivos..."

En ese contexto, los especialistas analizaron su comportamiento y la manera en la que enfrentaba los conflictos personales y familiares. “Sus recursos defensivos resultan rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas”, señalaron los profesionales en el documento.

Asimismo, las evaluaciones hicieron referencia a las dificultades que observaron en su vínculo con los menores y a su manera de interpretar los problemas que atravesaba la familia. “Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno”, indicaron.

Darío Giordano | Valentín Yankelevich

Otro de los aspectos que se conocieron estuvo vinculado con la posición de Franco y Valentín frente a la posibilidad de reencontrarse con su padre. Según lo expuesto en televisión, ambos manifestaron que no querían verlo y expresaron sentimientos de rechazo hacia él.

Esta situación también quedó reflejada en el desarrollo de las evaluaciones, ya que la entrevista vincular prevista entre Giordano y sus hijos no pudo llevarse adelante.

Por otra parte, Kablan compartió detalles de las acusaciones que habían quedado asentadas en el expediente y que describían presuntos episodios de violencia física y verbal.

“Dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándoles de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba”, relató el periodista, quien definió el contenido del documento como “terrible y lapidario”.

La difusión de estos informes se produjo después de que Valentín Yankelevich, de 23 años, decidiera hablar públicamente sobre su infancia y contar las situaciones que, según denunció, vivió junto a su hermano después del fallecimiento de Romina Yan, ocurrido en septiembre de 2010.

Durante una entrevista, el joven recordó que los presuntos episodios de violencia comenzaron cuando tenía aproximadamente nueve o diez años y describió el sufrimiento que atravesó en aquella etapa. “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó.