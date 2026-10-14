Revelan el informe psiquiátrico de Darío Giordano tras las denuncias de sus hijos: "Recursos defensivos..."
El informe de las pericias psicológicas reveló el temor de los menores y los conflictos familiares que atravesaron tras la muerte de su madre.
La historia familiar de Franco y Valentín Yankelevich sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran fragmentos del informe de las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas a Darío Giordano, padre de los jóvenes y viudo de Romina Yan.
Los documentos forman parte del expediente civil que se tramitó tras la muerte de la actriz y que terminó con una resolución judicial que dejó a los dos varones bajo el cuidado de sus abuelos maternos, Gustavo Yankelevich y Cris Morena.
La información fue presentada por el periodista Paulo Kablan durante A la Barbarossa, el programa de Telefe, y posteriormente retomada en LAM, por América TV. Allí se dieron a conocer algunos de los resultados de las evaluaciones que se realizaron en el marco del conflicto familiar por el cuidado de los menores.
Los documentos difundidos permitieron conocer aspectos de la relación que mantenían los chicos con su padre y las dificultades que, según los profesionales que intervinieron en la causa, existían dentro del entorno familiar.
Qué revelaron las pericias psicológicas y psiquiátricas de Darío Giordano
Uno de los puntos que surgió de los informes estuvo relacionado con la postura de Giordano frente a las acusaciones de violencia que habían realizado sus hijos. De acuerdo con los fragmentos difundidos, el productor negaba haber protagonizado los episodios de maltrato denunciados.
En ese contexto, los especialistas analizaron su comportamiento y la manera en la que enfrentaba los conflictos personales y familiares. “Sus recursos defensivos resultan rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas”, señalaron los profesionales en el documento.
Asimismo, las evaluaciones hicieron referencia a las dificultades que observaron en su vínculo con los menores y a su manera de interpretar los problemas que atravesaba la familia. “Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno”, indicaron.
Otro de los aspectos que se conocieron estuvo vinculado con la posición de Franco y Valentín frente a la posibilidad de reencontrarse con su padre. Según lo expuesto en televisión, ambos manifestaron que no querían verlo y expresaron sentimientos de rechazo hacia él.
Esta situación también quedó reflejada en el desarrollo de las evaluaciones, ya que la entrevista vincular prevista entre Giordano y sus hijos no pudo llevarse adelante.
Por otra parte, Kablan compartió detalles de las acusaciones que habían quedado asentadas en el expediente y que describían presuntos episodios de violencia física y verbal.
“Dice que el papá los maltrataba, los despreciaba, los golpeaba tirándoles de los pelos mientras subían o bajaban la escalera, y los bardeaba”, relató el periodista, quien definió el contenido del documento como “terrible y lapidario”.
La difusión de estos informes se produjo después de que Valentín Yankelevich, de 23 años, decidiera hablar públicamente sobre su infancia y contar las situaciones que, según denunció, vivió junto a su hermano después del fallecimiento de Romina Yan, ocurrido en septiembre de 2010.
Durante una entrevista, el joven recordó que los presuntos episodios de violencia comenzaron cuando tenía aproximadamente nueve o diez años y describió el sufrimiento que atravesó en aquella etapa. “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó.
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