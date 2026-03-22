Reese Witherspoon pasó desapercibida por Buenos Aires y sorprendió con su visita al Malba
La estrella de Hollywood recorrió la ciudad con bajo perfil, disfrutó del arte argentino y lo compartió en sus redes sociales.
Lejos de los flashes y con un perfil bajísimo, Reese Witherspoon estuvo de visita en Buenos Aires y logró pasar prácticamente inadvertida. Tras conocerse su paso por el restaurante Roux, del chef Martín Rebaudino, en el barrio de Recoleta, ahora se supo que también recorrió uno de los museos más emblemáticos de la ciudad.
Fue el propio Malba el que reveló la visita de la protagonista de Legalmente rubia, al compartir una imagen en la que se la ve sonriente mientras disfruta de las obras sin llamar la atención de otros visitantes.
“¡Sí! Era Reese Witherspoon. El domingo pasado, con las salas llenas y todas las miradas puestas en las obras, casi nadie reconoció a la superestrella mientras recorría las exposiciones ¡Feliz cumpleaños! Gracias por tu visita al Malba y por esta hermosa postal de recuerdo", escribieron desde el museo en sus redes sociales oficiales.
Amante del arte, la actriz aprovechó su paso por el Malba para recorrer en detalle su colección, que reúne más de 700 piezas de arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Entre ellas, se destacan trabajos de figuras de renombre internacional como Frida Kahlo, Antonio Berni, Diego Rivera y Xul Solar.
En paralelo, Witherspoon celebró su cumpleaños número 50 con un posteo especial en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 30 millones de seguidores. “Cumplo 50 hoy… simplemente pensé en mostrarles algunos momentos destacados. ¡Hay que reír todos los días que se pueda!”, escribió la actriz, reconocida también por su trabajo en la serie The Morning Show, donde comparte elenco con Jennifer Aniston.
Entre las imágenes que compartió, hubo una que llamó especialmente la atención en Argentina: una foto tomada en la Plaza de Mayo. Allí se la puede ver posando con una sonrisa, vestida con un look negro con lunares blancos y gafas oscuras, con la Casa Rosada y la estatua de San Martín de fondo, en una postal bien porteña que rápidamente se volvió viral.
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