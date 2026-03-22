Reese Witherspoon pasó desapercibida por Buenos Aires y sorprendió con su visita al Malba

Entre las imágenes que compartió, hubo una que llamó especialmente la atención en Argentina: una foto tomada en la Plaza de Mayo. Allí se la puede ver posando con una sonrisa, vestida con un look negro con lunares blancos y gafas oscuras, con la Casa Rosada y la estatua de San Martín de fondo, en una postal bien porteña que rápidamente se volvió viral.

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