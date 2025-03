Regresó Furia a Gran Hermano y volvieron los rituales: ¿de quién se quiere proteger?

Este martes mientras Ulises, Santiago y Marcelo charlaban sobre la incipiente llegada de Furia a la casa. Lo sorprendente ocurrió al instante, cuando, asombrado, Santi les advirtió a sus compañeros sobre algo que vio en el jardín y que las cámaras no lograron captar desde ese ángulo.

Furia arco de artemisa 1.jpg

Asombrados, Chelo y Ulises preguntaron: “¡Qué es eso? ¿La flecha?”, a lo que “Bati” respondió: “Le tiró la flecha a Chiara, a las tres (en referencia a la morocha, Martina y Gaby), hizo el arco de Artemisa y están preocupadas, Martu la vio”.

Furia arco de artemisa 2.jpg

Antes de presenciar este momento, los tres compañeros recordaron las estrategias de la rubia en la temporada pasada, no con el objetivo de provocarla, sino justamente para evitar conflictos. “Ella decía todo el tiempo que le tenían envidia, que querían ser ella”, recordó Bati, y añadió: “Hacía cosas a propósito, como comer sola y luego, en vivo, decir ‘y a mí me dejan aparte’, y el resto le respondía ‘¡Pero vos te vas sola!’”.

Qué es el arco de Artemisa implementado por Coy Scaglione, la hermana de Furia

El arco y la flecha son símbolos de la diosa griega Artemisa y apareció en la temporada anterior cuando Coy ingresó en un "Congelados" y lanzó un hechizo de protección para su hermana en detrimento de Lisandro, Agostina y el resto.

El objetivo de esa maniobra no es provocar el daño a terceros sino repeler la mala energía, las envidias y la mala suerte que fueron dirigidas hacia la persona a proteger. Por eso a veces el gesto puede estar acompañado por frases como "todo el mal que me has deseado con la fuerza de tres veces se te regresará multiplicado".