Revelan el conflicto que hubo en el viaje de Camila Homs a España: qué pasó con Rodrigo De Paul

Y luego afirmó: “La realidad es que las cosas entre Camila y Rodrigo De Paul están peor que nunca, la relación está muy mal. Camila viajó a Madrid con su hija y la familia de Rodrigo porque Franchesca quería pasar su cumple con su papá también”.

Según reveló, “Camila estuvo a punto de bajarse del avión porque cuando llegó al aeropuerto observó que iba a viajar con 11 personas más que eran todas del entorno de Rodrigo, familiares y amigos de él. La pasó mal y fue incómodo para ella subirse a ese avión”.

“Rodrigo pagó todos los pasajes y le pagó un hotel cinco estrellas a Camila para su estadía. Camila tuvo que viajar porque el día del cumple de su hija Rodrigo concentraba y ella no quería dejarla sola, además de querer estar también con su hija en el día especial. No viajó ningún familiar de Camila a España, también aclaró eso”, dijo al respecto el comunicador.

Luego desminitió que hayan tenido un buen reencuentro: "Lo que me dicen a mí es que ellos no se quieren ver ni un segundo así que no cruzaron ni mirada estos días, no se vieron para nada”.