Revelan el enojo que hay en Telefe con Callejero Fino tras su salida de Bake Off Famosos

“Callejero Fino fue eliminado en las últimas horas del ciclo de pastelería Bake Off y las circunstancias no fueron las mejores. Por motivos laborales, Callejero se ausentó dijo Wanda y de esa manera quedó eliminado”, resaltó el periodista.

Y luego afirmó: “Me cuentan desde las entrañas de Telefe que las ausencias y faltazos del cantante cayeron sumamente mal. Que incluso la producción habría dicho ‘a este no lo llamamos mas’. Faltó varias veces Callejeron al programa. A veces por cuestiones de salud y finalmente dijo que no podía ir por motivos laborales”.

“La realidad es que obviamente el músico hace muchísimo más dinero con su carrera que haciendo tortas en la tele y cuando se pudrió dejó al ciclo pero en Telefe estaban con bronca porque no deja de ser un incumplimiento de contrato”, añadió Etchegoyen.

Además, explicó la posibilidad de una pelea jurídica: “Pregunté si el canal iba a accionar judicialmente o algo y no me dijeron nada al respecto pero no me sorprendería que suceda porque con las personas que yo hablé del programa estaban furiosos”.

Destacó: “Igual que se yo, lo alargaron mucho el programa. Era obvio que alguno de los famosos se iba a cansar de cocinar y se iba a ir. Callejero dijo ‘a otra cosa mariposa’ y pegó el portazo”.