El posteo de Valentín Yankelevich tras el comunicado de Darío Giordano: qué dice
El nieto de Cris Morena utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un tierno mensaje a su familia luego del comunicado de su progenitor.
El impactante relato público de Valentín Yankelevich continúa provocando profundas repercusiones en la opinión pública. Pocas horas después de dar a conocer el dramático testimonio acerca de los episodios de violencia física y psicológica que padeció durante su niñez por parte de su padre, Darío Giordano, el joven de 23 años reapareció en redes sociales con una significativa publicación.
A través de su cuenta de Instagram oficial, compartió un emotivo retrato fotográfico en el que se lo observa acompañado por su abuelo materno, el célebre productor Gustavo Yankelevich, y por su hermano Franco.
La postal familiar, registrada en el interior de una estancia de ambientación clásica, muestra al trinomio sonriente y estrechamente unido. Para acompañar la escena, el propio Valentín redactó un conciso pero contundente enunciado: “Siempre juntos”, complementando las palabras con una serie de emoticones destinados a reafirmar el indestructible lazo afectivo que los mantiene integrados frente a la adversidad.
Un testimonio que sacudió la esfera pública y el recuerdo de Romina Yan
El gesto en las plataformas digitales irrumpió en pleno auge del impacto generado por sus revelaciones periodísticas, siendo leído de inmediato por la comunidad como una demostración mutua de contención, respaldo incondicional y unidad frente a los momentos complejos. En cuestión de breves minutos, la imagen cosechó un masivo volumen de respuestas, interacciones y mensajes de apoyo por parte de los usuarios que siguen sus pasos.
La difusión de la foto ocurrió como correlato inmediato de la decisión del joven de visibilizar de manera abierta la cruda realidad que le tocó atravesar durante su etapa formativa, acontecida luego del repentino fallecimiento de su madre, la recordada actriz Romina Yan, el 28 de septiembre de 2010.
Durante un reportaje exclusivo concedido al medio "Infobae", el actual corredor de la categoría Turismo Carretera 2000 precisó que las situaciones de maltrato por parte de Giordano se desencadenaron cuando rondaba entre los nueve y diez años de edad: “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, aseveró al rememorar la angustia experimentada en aquel contexto hogareño. Sus expresiones resonaron con fuerza en los medios de comunicación, exponiendo una faceta dolorosa e inédita sobre la dinámica familiar que hasta el momento se había mantenido en la estricta reserva.
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