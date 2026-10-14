El posteo de Valentín Yankelevich tras el comunicado de Darío Giordano: qué dice

Durante un reportaje exclusivo concedido al medio "Infobae", el actual corredor de la categoría Turismo Carretera 2000 precisó que las situaciones de maltrato por parte de Giordano se desencadenaron cuando rondaba entre los nueve y diez años de edad: “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, aseveró al rememorar la angustia experimentada en aquel contexto hogareño. Sus expresiones resonaron con fuerza en los medios de comunicación, exponiendo una faceta dolorosa e inédita sobre la dinámica familiar que hasta el momento se había mantenido en la estricta reserva.