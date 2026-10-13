Gustavo Yankelevich aclaró por qué Darío Giordano apareció en el homenaje a Romina Yan
El productor explicó que motivó la presencia del padre de sus nietos en el espectáculo realizado en 2018 en el Gran Rex.
OGustavo Yankelevich salió a despejar las dudas sobre la presencia de Darío Giordano en ViveRo, el homenaje a Romina Yan que se realizó en septiembre de 2018 en el teatro Gran Rex. En una comunicación telefónica con Intrusos, el productor negó que su exyerno hubiera sido invitado al evento organizado por Cris Morena y explicó por qué asistió aquella noche.
“Leí que algunos preguntan para qué lo invitamos. Nadie lo invitó”, afirmó Yankelevich. Según detalló, Giordano fue al teatro porque Azul, la hija menor de la actriz, tenía previsto subir al escenario para cantar junto a sus hermanos. “Iba a cantar esa noche en el escenario junto con sus hermanos. Darío, en lugar de mandarla con otra persona, fue él”, precisó.
El empresario acompañó a su hija, la esperó durante el espectáculo y luego habló con los medios que cubrían el tributo. Esa aparición pública volvió a cobrar relevancia después de que se viralizara la entrevista que había concedido durante aquella jornada, en medio de las recientes denuncias de Valentín Yankelevich contra su padre.
La crítica de Gustavo Yankelevich a las declaraciones de su exyerno
Más allá de aclarar el motivo de la presencia de Giordano, Gustavo cuestionó el contenido de sus declaraciones durante el homenaje. En aquella oportunidad, el padre de Franco, Valentín y Azul había hablado sobre el recuerdo de Romina y el vínculo con sus hijos. “Habló con los medios como si los chicos hubieran estado felices viviendo con él. Lo veo y no lo puedo creer”, expresó el productor. También remarcó que, para ese momento, Franco y Valentín ya vivían con él desde hacía tres años.
Sus palabras se conocieron en medio de la repercusión por el testimonio de Valentín, quien relató presuntos episodios de violencia física y psicológica durante su infancia. Giordano, por su parte, rechazó las acusaciones en un comunicado público.
El relato sobre los episodios que alertaron a la familia
Durante la misma intervención televisiva, Yankelevich recordó que Cris Morena fue una de las primeras personas en advertir que algo podía estar ocurriendo con sus nietos. “Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos”, contó que le dijo la productora. A partir de esa advertencia, el empresario aseguró que comenzó a prestar más atención a la situación de los adolescentes. Según su relato, Franco le pidió quedarse a vivir con él y, tiempo después, le contó lo que presuntamente sucedía en el hogar paterno.
Gustavo recordó que su nieto le describió una agresión física después de que Giordano se enterara de que había pedido pasar una semana en la casa de sus abuelos. “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”, relató que le dijo Franco.
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