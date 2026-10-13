Gustavo Yankelevich aclaró por qué Darío Giordano apareció en el homenaje a Romina Yan

El relato sobre los episodios que alertaron a la familia

Durante la misma intervención televisiva, Yankelevich recordó que Cris Morena fue una de las primeras personas en advertir que algo podía estar ocurriendo con sus nietos. “Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos”, contó que le dijo la productora. A partir de esa advertencia, el empresario aseguró que comenzó a prestar más atención a la situación de los adolescentes. Según su relato, Franco le pidió quedarse a vivir con él y, tiempo después, le contó lo que presuntamente sucedía en el hogar paterno.

Gustavo recordó que su nieto le describió una agresión física después de que Giordano se enterara de que había pedido pasar una semana en la casa de sus abuelos. “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”, relató que le dijo Franco.