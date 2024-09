Revelan el mensaje subido de tono de Roberto García Moritan a sus amigos para admitir sus infidelidades

pampita moritan

"Lo digo textual, con las mismas palabras", avisó Latorre, "es verdad, me la mande, pero no es todo verdad" ,"este pibe es un cínico", agregó.

"Hubo una que me tiro la goma pero no me la cogí", fue la manera en la que el político se refirió a lo sucedio con una de las tantas mujeres que engaño a su mujer.

¡Ay por dios que horrible!, lanzaron las panelistas, a lo que Yanina, mirando a cámara, manifestó: "Es un idiota" e hizo referencia a que "debe estar hablando del listadito que hicimos, aparte sigue hablando y se hace el canchero,"

"Habla del listadito que hice, de la peluquera, la política, la periodista política, una de esas tres o la que tiene Pepe", una de esas tres, evidentemente le tiro la goma, o ¿cómo se dice?, ¡se le dice un felatio?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1839827759423500549&partner=&hide_thread=false GARCÍA MORITÁN le confesó a un empresario SUS INFIDELIDADES



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/pMbB4Z3gAd — América TV (@AmericaTV) September 28, 2024

Luego siguieron conversando y según data que tiene Pepe habría una cuarta mujer que se sumaría a la lista de amantes de Roberto García Moritan.