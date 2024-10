Revelan el modus operandi de Martín Ku para engañar a su novia

Y continuó: “A mí me dicen que Marisol está devastada con todo lo que pasó. Pregunté si lo de la mamá de Holder fue la única infidelidad al círculo íntimo de ella y me dicen que hasta el momento comprobable si. Comprobable por mensajes que se daban por Instagram. Pero hay que decir algo. Martín tenía un modus operandi para engañar a su novia. Fue detallista él en pensar la estrategia para poner en marcha el plan que podría llamarse cínico porque todo lo que me voy enterando es escalofriante”.

Cómo engañaba a su novia Martín Ku

Martin Ku

Según Etchegoyen, Martín desarrollo una estrategia minuciosa para viajar a Rosario y concretar su deseo sexual con Gisela, mamá de Holder. "Venían hablando y que ella quería cumplir una fantasía sexual”, agregó Etchegoyen.

“Al parecer, una vez que yo conté lo que pasó, Marisol le pidió al Chino entrar a su cuenta de Instagram y WhatsApp. En WhatsApp no tenía nada y en Instagram tenía todo, incluso Marisol se encontró con algunas reacciones de su novio a algunas mujeres que también obviamente no mejoraron la situación”, dijo al respecto el comunicador.

En medio de esa situación, el conductor afirmó que "Martín y Marisol tuvieron que ir a trabajar al streaming que hacen y trataron de pilotear lo imposible”.